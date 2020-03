La corteggiatrice di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo, ha avuto un terribile lutto ed il suo post su Instagram è davvero straziante. Ecco le sue parole.

Cecilia Zagarrigo è un volto noto di Mediaset e dei suoi programmi: la giovane di Uomini e Donne attualmente corteggia Carlo Pietropoli e la ricordiamo anche in Temptation Island VIP soprattutto per aver fatto ingelosire non poco Anna Pettinelli avvicinandosi a Stefano Macchi. Il programma di Maria De Filippi potrebbe essere sospeso vista l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia: ci pensano i social ad aggiornare però lo stato di salute dei protagonisti di Canale 5. Cecilia purtroppo ha pubblicato poche ore fa uno spiacevole post: il suo nonno è passato a miglior vita e la tristezza è tanta. Le sue parole d’addio sono strazianti.

Cecilia Zagarrigo, lutto per la corteggiatrice di Uomini e Donne: il saluto straziante

Non è facile salutare un proprio caro quando scompare: Cecilia Zagarrigo è distrutta per la perdita di suo nonno ed ha scritto una lunga lettera sul suo profilo Instagram. Le sue parole sono davvero strazianti. “È difficile immaginare la mia vita senza di te.. è difficile pensare che quando comporrò il tuo numero, il telefono squillerà invano.. non ci saranno più le nostre chiamate “nonno come stai? Hai mangiato?” e tu che mi dicevi sempre “eh la vecchiaia, che ci vuoi fare”. È difficile non immaginarti la domenica a pranzo a capotavola, dove raccontavi sempre come hai conosciuto nonna (ormai la storia l’ho imparata a memoria). È difficile entrare a casa tua e non vederti lì, su quella poltrona dove accoglievi tutti con il tuo gran sorrisone” scrive la corteggiatrice di Uomini e Donne come didascalia ad un selfie insieme al suo caro passato a miglior vita.

La Zagarrigo non riesce ad immaginare come sarà il suo futuro senza il suo nonno: promette di dare tutto l’amore alla nonna, lo stesso che gli dava lui stesso. Il finale è davvero emozionante: “Mi manchi tanto nonno.. una parte di me è volata via insieme a te. Il mio è solo un arrivederci, perché un giorno ti riabbraccerò più forte di prima. Buon viaggio”.