Amici 2020, manca ancora un po’ per la finale ma iniziano ad arrivare le prime anticipazioni: curiosi? Vi sveliamo tutto!

Il talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi scopre e promuove il talento di giovani artisti nel mondo della musica e della danza. Dopo gli studi nella scuola di Amici, i concorrenti scelti si sfidano nel Serale, che va in onda ogni venerdì, sino alla temuta finale. Sono spuntate alcune anticipazioni sulla finale di quest’anno, che andrà in onda probabilmente la prima settimana di Aprile, che hanno lasciato tutti di stucco: c’è una novità del tutto inaspettata. Vediamo di che si tratta.

Finale Amici 2020 anticipazioni: vincitore contro vecchi concorrenti, incredibile novità

La finale di Amici 2020, come anticipato dall’ideatrice e conduttrice del programma, Maria De Filippi, terminerà dopo sei puntate. La finale sarà disputata tra quattro finalisti che dovranno esibirsi per aggiudicarsi il primo posto e vincere la diciannovesima edizione del talent. La novità è che Mediaset ha imposto alla De Filippi di chiudere il programma dopo nove puntate: è qui che spunta la novità. Dopo aver decretato il vincitore di Amici 19, si passerà ad Amici All Star: il giovane che conquisterà il premio di questa edizione dovrà sfidarsi contro vecchie glorie del programma e di altri talent. Volete qualche nome? Lo anticipò Maria in conferenza stampa: vedremo Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo di Primo, Sebastian Melo e tanti altri. Il vincitore di Amici 19 potrà così aggiudicarsi una seconda vittoria: è questa l’incredibile novità del talent.

Per ora, sono sette gli allievi ancora in gara per la vittoria: Nicolai, Jacopo, Gaia, Giulia, Javier, Nyv e Valentin. Questa sera di venerdì 13 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del talent. A valutare i ragazzi sono sempre i professori e chi è stato scelto per la giuria. Chi riuscirà ad arrivare alla finalissima?