Benedetta Mazza incantevole in intimo: “Green Collection”, pioggia di like su Instagram per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Benedetta Mazza è davvero bellissima, c’è poco da dire. Showgirl, attrice e conduttrice televisiva, è nota al grande pubblico per aver partecipato a Miss Italia nel 2008, classificandosi quinta, e per essere stata una delle ‘professoresse’ de L’Eredità per due edizioni, dal 2009 al 2011. Ma il programma che più di tutti le ha dato popolarità è stato sicuramente il Grande Fratello Vip. La modella è stata infatti una dei finalisti della passata edizione del reality, all’epoca condotto da Ilary Blasi, classificandosi sesta. Il pubblico la ricorda in particolare per l’amicizia con Stefano Sala, che nella casa ha visto vacillare la sua relazione con la modella Dasha Dereviankina proprio a causa del rapporto ‘speciale’ nato con Benedetta. Dopo l’uscita dal programma, però, Stefano ha ritrovato la serenità con la sua compagna, dalla quale ora aspetta un figlio, mentre Benedetta è tornata alla sua vita di sempre e non ha più sentito il suo compagno d’avventura, come lei stessa ha raccontato in un’intervista. Bellissima e dalle forme particolarmente ‘generose’, Benedetta poco fa ha fatto impazzire i fan con alcuni scatti in intimo davvero imperdibili: scopriamoli insieme!

Benedetta Mazza in intimo: lo scatto è incantevole, pioggia di like per l’ex gieffina

Benedetta Mazza sa sempre come far impazzire i suoi fan. Il profilo Instagram dell’ex gieffina conta oltre 400mila followers, tutti innamorati del suo corpo mozzafiato e dei suoi lineamenti da favola. Bionda, occhi azzurri e sorriso che incanta, Benedetta è proprio una bellissima ragazza e ha un fisico che farebbe perdere la testa a chiunque. Poco fa ha condiviso sul suo profilo due scatti davvero super, in cui è in intimo. L’ex gieffina indossa infatti un completino di pizzo verde acqua, che è particolarmente scollato e trasparente e mette davvero in evidenza le sue forme esplosive, a stento contenute nella biancheria. Anche le pose dell’ex gieffina sono particolarmente attraenti e hanno fatto volare la fantasia dei suoi tantissimi followers.

Benedetta Mazza, ecco il post su Instagram che ha fatto impazzire i fan dell’ex gieffinaLe foto pubblicate da Benedetta appartengono a una campagna pubblicitaria di Intimissimi, la ‘Green Collection’, e nella didascalia la Mazza parla del prodotto che sta pubblicizzando. Ma tutti gli occhi, com’era prevedibile, sono fissi sulla sua scollatura da urlo e sulle sue forme esplosive, che hanno ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti da parte dei suoi tantissimi ammiratori, letteralmente impazziti davanti alla sua irresistibile bellezza.