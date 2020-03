Coronavirus | Non più in televisione, ma su Facebook: il programma tv si sposta ma è sempre in diretta: appuntamento a sabato.

L’Italia è in un momento molto critico. Il Coronavirus sta mettendo tutti a dura prova: le nuove disposizioni del presidente Conte stabiliscono che non si deve uscire di casa se non per necessità primarie. Tutti a casa. E’ un obbligo morale, prima di tutto: bisogna farlo per salvaguardare la vita, la salute del nostro paese. E la tv? Anche la tv si ferma. Diversi programmi televisivi sono stati sospesi per dare maggior spazio all’informazione. Telegiornali, programmi d’approfondimento su quanto sta succedendo nel nostro paese. Insomma, adesso l’allerta è massima. Ma non può mancare l’intrattenimento. Qualche momento di leggerezza, un po’ di vita quotidiana che adesso non abbiamo più può esserci restituita proprio dalla televisione. Così, ecco che arriva un annuncio molto importante.

Coronavirus, la tv non si ferma: si sposta su Facebook

Non si può fermare l’intrattenimento. Così, Tv Talk passa dal piccolo al ‘piccolissimo schermo’. Dalla televisione alla diretta Facebook. Eravamo rimasti allo stop annunciato da Massimo Bernardini, padrone di casa dello storico programma del sabato pomeriggio. E’ arrivato infatti l’annuncio che parla del ritorno in diretta, sì, ma in diretta Facebook:

EDIZIONE STRAORDINARIA. A grande richiesta, Tv Talk ci sarà, ma da casa nostra su Facebook. Ci avete scritto in tanti e noi ci siamo organizzati. Sabato ore 15.00 puntuali sulla pagina Facebook di Tv Talk. Massimo Bernardini, Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta ti aspettano con i tuoi commenti.

Anche Alfonso Signorini ha parlato, nel discorso iniziale della puntata del Grande Fratello Vip, del bisogno di momenti di spensieratezza in un momento come questo. I telespettatori hanno bisogno di distrarsi ed è giusto che certi programmi continuino ad andare in onda. Dunque, l’appuntamento con Tv Talk è per sabato alle ore 15.00. Voi ci sarete?