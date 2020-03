GF VIP 4, Adriana Volpe in lacrime: confessione da brividi

Adriana Volpe, concorrente del GF VIP 4, ha fatto in lacrime una confessione da brividi nella casa più spiata d’Italia: ecco le sue parole

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la quarta edizione del Grande Fratello Vip va avanti. Il reality show è stato prolungato e dovrebbe terminare verso la fine di aprile, salvo ulteriori imprevisti. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, però, sono stati messi al corrente della situazione che sta vivendo il nostro paese in questo momento. La scorsa settimana, la produzione ha recapitato un video messaggio di Michele Cucuzza, che ha raccontato ai suoi ex coinquilini gli ultimi sviluppi sul temibile virus proveniente dalla Cina. I concorrenti poi hanno ricevuto alcuni messaggi dai propri parenti, i quali li hanno informati riguardo alle loro condizioni. I messaggi hanno emozionato gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, ma tutti, compreso Fabio Testi, hanno deciso di restare nella casa e continuare la propria esperienza.

GF VIP 4, Adriana Volpe in lacrime: la sua confessione da brividi

Il Coronavirus purtroppo ha destabilizzato anche i concorrenti del Grande Fratello Vip. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, contrariamente a quanto scritto nel regolamento del gioco, sono venuti a conoscenza di cosa stia accadendo nel nostro paese. Migliaia di contagi, centinaia di morti e l’intero paese proclamato “zona protetta”. Gli italiani sono stati costretti a limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di lavoro, di salute e per andare al supermercato. I concorrenti del reality show di Canale 5, invece, sono barricati nella casa sita a Cinecittà. Nessun nuovo ingresso, nessuna sorpresa in casa, anche la sessione di palestra di Pasquale Laricchia è stata sospesa. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia oggi si sono riuniti per fare una preghiera in onore degli italiani deceduti, di quelli che stanno combattendo in terapia intensiva e soprattutto in corsia. I nostri angeli sono tutti gli infermieri impegnati in questa rovente task force contro il temibile virus proveniente dalla Cina. La Volpe ha raccontato in lacrime che anche sua mamma è stata un’infermiera della terapia intensiva: “Alle 4 di notte suonava il telefono, lei si alzava, si preparava velocemente e correva a lavoro” la gieffina poi ha aggiunto “Dobbiamo fare il massimo anche per i nostri cari“.

Un racconto da brividi, che ha emozionato i suoi coinquilini e tutti gli italiani all’ascolto. Adriana è una delle concorrenti più carismatiche di questa edizione e adesso si trova al televoto insieme a Fabio Testi e Antonella Elia. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri riuscirà a superare il televoto e a restare nella casa del Grande Fratello Vip?