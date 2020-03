GF Vip, l’attacco di Pago è rivolto proprio a loro: “L’ho trovato scorretto”; ecco cosa ha raccontato al magazine di Uomini e Donne.

Lui è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’edizione ancora in onda del GF Vip. Parliamo di Pago, che, dopo Temptation Island Vip, ha deciso di rimettersi in gioco in tv, partecipando al noto reality di Canale 5. Un reality in cui, dopo un po’, lo ha raggiunto anche quella che era diventata la sua ex, Serena Enardu. La bellissima sarda è entrata nella Casa con lo scopo di riconquistarlo, dopo gli errori commessi a Temptation. Missione compiuta: i due oggi hanno ritrovato la felicità perduta e si godono la loro storia d’amore. A Uomini e Donne Magazine, Pago si racconta a cuore aperto, non risparmiando una frecciatina per tre suoi ex coinquilini nella Casa, dai quali è rimasto particolarmente deluso. Scopriamo cosa ha raccontato.

GF Vip, l’attacco di Pago “L’ho trovato scorretto”: il cantante è deluso da Andrea Montovoli, Fernanda e Patrick

Pago e Serena Enardu sono stati senza dubbio i protagonisti assoluti di buona parte del GF Vip 4. La coppia, che si era divisa al termine dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, si è ritrovata proprio nella casa del Grande Fratello, dove la Enardu si è ‘intrufolata’ proprio per riconquistare al più presto il cantante. Tutto è andato per il meglio: la coppia oggi è di nuovo felice e sta recuperando il tempo perduto nei mesi in cui sono stati separati. Ma, a quanto pare, a Pago non sono andati giù i comportamenti di alcuni suoi ex coinquilini. In particolare, il cantante si riferisce ad Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Secondo Pago, nella Casa hanno ‘sfruttato’ la sua storia con Serena per mandarlo via dal programma: “L’ho trovato scorretto. Ho trovato privo di senso , soprattutto alla nostra età, il loro schierarsi e parlarmi alle spalle” . Il concorrente aggiunge che a nessuno dovrebbe interessare la sua vita privata: è vero che la coppia si è messa in gioco i pubblico, ma Pago accetta qualsiasi opinione, ma non giudizi sul come comportarsi.

Insomma, Pago è rimasto davvero deluso da alcuni suoi ex compagni. Ma si consola con la sua bella Serena, con la quale l’amore procede a gonfie vele. Anche se, come dichiarato al magazine, la convivenza di coppia è slittata, per via della difficile situazione che sta vivendo l’Italia in questo periodo.