Uomini e Donne, un’amatissima ex tronista è incinta: “Sarà un maschietto!”; l’annuncio sul magazine ufficiale della trasmissione.

Lei è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Ed ha appena annunciato ai suoi fan una meravigliosa notizia. Anna Munafò è in dolce attesa. La bellissima siciliana è convolata a nozze lo scorso 31 dicembre, con l’uomo che le ha regalato la vera felicità, Giuseppe Saporita. Anna ha rivelato la buona notizia a Uomini e Donne Magazine, svelando anche il sesso del nascituro: “Sarà un maschietto”. Scopriamo cosa ha raccontato l’ex protagonista del Trono Classico.

Il suo percorso sul trono ha tenuto incollati milioni di telespettatori, che hanno amato la sua dolcezza e sensibilità. Parliamo di Anna Munafò, la bellissima siciliana che, nella trasmissione di Maria De Filippi, iniziò una relazione con Emanuele Trimarchi, preferendolo a Marco Fantini, attuale fidanzato di Beatrice Valli. Una relazione che, però, non ha avuto lieto fine. Ma oggi Anna ha ritrovato il sorriso grazie a Giuseppe, che lo scorso dicembre è diventato suo marito. E, il prossimo giugno, diventerà il papà del suo bambino. Proprio così! La coppia è in attesa del loro primo bebè e ad annunciarlo è stata proprio l’ex tronista al Magazine ufficiale della trasmissione. La bellissima Munafò ha raccontato come lo ha comunicato a Giuseppe: “Ho preso il test, l’ho impacchettato come un regalo e sono andata a casa dei suoi genitori, dove lui stata pranzando. Ho aspettato che finisse: temevo di fargli andare il pranzo di traverso o che gli prendesse un colpo. Gli ho detto: Ti ho fatto un regalo, anzi forse lo hai fatto tu a me. Ha aperto il pacchetto: era emozionatissimo!“. Un racconto da brividi, quello dell’ ex tronista, che non nasconde di avere un vero e proprio ‘terrore’ del parto. Ma la voglia di vedere il frutto del loro amore è davvero tanta, per Anna e Giuseppe, che sapevano dell gravidanza già prima del matrimonio. Una notizia che, inizialmente, li ha spiazzati. Ma che poi non ha intaccato i preparativi delle nozze.

Niente luna di miele per i neo sposi, però, che hanno deciso di partire tra qualche anno, quando il piccolo avrà un anno. Non ci resta che mandare un grande abbraccio e i nostri migliori auguri ai futuri genitori.