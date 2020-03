Leonardo Greco ha aggiornato il suo profilo Instagram per informare i fan curiosi di sapere come sta: l’ex tronista ha contratto il Coronavirus. Ecco le sue condizioni.

E’ stato lui stesso ad annunciare ai fan di esser risultato positivo al Coronavirus. L’ex tronista di Uomini e Donne è in ospedale da giorni: ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Sacco di Milano, il 37 enne che lavora come vocalist e speaker è isolato e nessuno dei suoi parenti può andarlo a trovare. L’ex famoso volto di Uomini e Donne grazie al suo cellulare e tramite i suoi canali social riesce ad aggiornare tutti sulle sue condizioni salutari. Oggi la situazione è migliorata: Leonardo ha pubblicato un selfie con il suo sorriso in primo piano. Ecco le sue parole.

Leonardo Greco sorride su Instagram: “Secondo giorno senza ossigeno e febbre”

Leonardo Greco su Instagram aggiorna quotidianamente i fan sulle sue condizioni fisiche. L’ex tronista di Uomini e Donne ha contratto il Coronavirus ed è ricoverato da giorni in terapia intensiva all’Ospedale Sacco di Milano: oggi arrivano buone notizie. Questa mattina il volto famoso del programma di Maria De Filippi ha dato il buongiorno con un meraviglioso sorriso: ottime notizie arrivano dal suo letto d’ospedale.

Ecco cosa scrive l’ex tronista: “Buongiorno, mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto, ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre…Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea…però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce ..Un pensiero a voi e ai vostri cari. Grazie”. Migliaia di commenti hanno invaso subito il post di Leonardo che sta trovando l’affetto di tutti i suoi fan: “Vedrai che presto resterà solo un brutto ricordo. Sei un leone” scrive un utente. Forza Leonardo!