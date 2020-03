The Good Doctor, anticipazioni del 13 marzo: vediamo insieme la trama del settimo e ottavo episodio in oda dalle 21:20 su Rai 2

Due nuove puntate per la serie tv Med che sta facendo impazzire il mondo. Stasera su Rai 2, a partire dalle 21.20 andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio di The Good Doctor. Nuovi casi per il Dott. Murphy, che come spiegato già precedentemente si troverà diviso tra i casi ospedalieri, la preparazione del suo primo intervento da specializzando e la nascente relazione con la collega e amica Carly. Una vita ricca di impegni e di dilemmi quella del dottore affetto da Autismo, che si trova a dover far fronte anche ai pregiudizi dei pazienti e di molti colleghi, che non lo ritengono all’altezza del ruolo. Nelle scorse puntate lo abbiamo visto alle prese con le prove per l’intervento da specializzando, in cui non solo ha richiesto la presenza dell’intera equipe, ma ha anche messo a rischio la vita di una collaboratrice. Tutto ciò ha messo a serio rischio il suo internato al St Jose. Ma se mentre lavorativamente la sua vita procede con degli intoppi, la sfera amorosa ha assunto delle pieghe davvero inaspettate che potrebbero sorprendere non solo il dottore, ma anche i telespettatori.

The Good Doctor, anticipazioni 13 marzo: trama episodio 7 e 8

Episodio 7 – Il coraggio di Charlie: Dopo quando accaduto qualche giorno prima col caso di Patty, Menendez, cerca di adottare un atteggiamento molto più cauto nell’approcciarsi ai nuovi casi clinici in arrivo al St. Jose. Non fa eccezione il caso di Tara. La giovane si è recata all’ospedale, dove i medici fanno un’incredibile scoperta, è priva di sistema immunitario! Dopo la scoperta la ragazza si rifiuta di sottoporsi ad una terapia di tipo genetico, ma Shaun riesce a smuoverla dalle sue convinzioni e a farle accettare la terapia. Nel frattempo Morgan e Claire si occupano di un bambino che dovrà sottoporsi ad un intervento che lo renderà cieco. Melendez e Lim decidono di interrompere la loro relazione sentimentale.

Episodio 8 – Lancio sulla Luna: Il dottor Shaun e Park iniziano ad occuparsi di una donna molto speciale, arrivata in ospedale con problemi cardiaci. Si tratta della dottoressa Rosalind, divenuta celebre per i suoi incredibili studi sulla leucemia. I due medici tentano in ogni modo di trovare una soluzione. Nel frattempo Andrews rivela un segreto molto importante a Glassman… Il rapporto tra il dottor Shaun e Charlie inizia ad incrinarsi in modo inaspettato e la donna decide di cacciarlo di casa.