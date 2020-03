Amici 19, il serale cambia giorno: quando andrà in onda

Amici 19, il serale cambia giorno: ecco quando andrà in onda a partire dalla prossima settimana.

È andata in onda ieri sera la terza puntata di Amici 19. Il talent di Maria De Filippi è giunto alla fase finale che, come ogni anno, si svolge nelle puntate serali. E, nell’appuntamento di ieri sera è accaduto davvero di tutto! Liti su liti in studio, fino ad arrivare all’eliminato della serata: il ballerino Valentin. Un’eliminazione diversa dalle altre: il concorrente è stato invitato ad uscire dallo studio proprio da Maria De Filippi, dopo che si era lamentato per l’andamento della gara e aveva ‘minacciato’ di voler lasciare il programma. Insomma, le scintille non sono mancate nel talent di Canale 5. Che, dalla prossima settimana, cambierà giorno di messa in onda. Quando lo vedremo? Scopriamo di più.

Amici 19, il serale cambia giorno: dalla prossima settimana andrà in onda di sabato

Il serale di Amici diventa sempre più interessante. La gara si fa sempre più accesa e tra i ragazzi la competizione è alle stelle. La terza puntata del talent è stata ricca di colpi di scena, tra cui l’eliminazione ‘particolare’ di Valentin, che ha lasciato lo studio ancor prima della sfida finale contro il cantante Jacopo. Il ballerino non ha gradito molto le decisioni dei giudici e quando ha espresso la volontà di voler lasciare il programma anche in caso di vittoria contro Jacopi, Maria De Filippi non ha esitato ad ‘accontentarlo’. La gara, insomma, si fa sempre più accesa e la finale sempre più vicina. Chi tra i concorrenti riuscirà ad accedere all’ultima attesissima puntata del talent? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprirlo. Ma arriva un’altra novità per la prossima puntata di Amici 19. Lo show non andrà in onda venerdì sera ma sabato sera. Quella di sabato 14 marzo, infatti, sarà l’ultima puntata di C’è Posta per te. Motivo per cui, dalla settimana prossima, sarà Amici a sostituire l’altra seguitissima trasmissione targata De Filippi. A confermarlo è stata un’immagine apparsa sulla pagina ufficiale del talent, proprio poco dopo la puntata di ieri sera. Date un’occhiata:

Il serale di Amici 19 passerà quindi al sabato sera, mentre gli appuntamenti settimanali su Canale 5 e Real Time resteranno invariati. Al sabato sera, il talent della De Filippi si scontrerà con le repliche di VivaRaiPlay!, che andranno in onda per tre settimane, in sostituzione di Ballando con le stelle, sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus.