Durante la terza puntata del Serale di Amici 19, Valentin ha deciso di abbandonare il talent: subito dopo, il web si è letteralmente scatenato.

Una cosa c’è da ammetterla: la terza puntata di Amici 19 sarà difficilmente dimenticata. Nel corso dell’appuntamento di venerdì 13 Marzo, come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto sono stati presi dei duri provvedimenti nei confronti di Nyv che, durante la settimana, ha abbandonato più volte la casetta, ma ben due concorrenti hanno lasciato lo studio in diretta televisiva. Parliamo di Javier e di Valentin. Il ballerino cubano, dopo aver perso la sfida con Nicolai, ha completamente perso le staffe. Decidendo, così, di abbandonare la scuola. Soltanto la mediazione di Maria De Filippi e di Giuliano Peparini sono state utili affinché rientrasse in gara. Differente, invece, il discorso per il ballerino di latino. Che, dopo aver avuto un duro botta e risposta con la padrona di casa, ha abbandonato definitivamente il serale. È proprio per questo motivo che, subito dopo la messa in onda della puntata, il web si è letteralmente scatenato. Ecco cosa è successo.

Valentin abbandona Amici 19: il web si scatena dopo la puntata

Dopo aver perso la sfida con Gaia per aggiudicarsi la maglia della quarta serata, Valentin ha deciso di abbandonare la scuola di Amici 19. Avrebbe dovuto scontrarsi con Jacopo, ma qualcosa è andato storto. Perché, dopo aver ammesso di non aver ballato affatto bene durante la sfida con la cantante, il ballerino ha anche ammesso di non essere stato affatto concentrato. ‘Sono abituato a concentrarmi sul ballo’, dice Valentin. E poi continua: ‘Anche se dovessi vincere la sfida con Jacopo, io vado via’. Immediata è stata la reazione di Maria De Filippi. Che, dopo aver sottolineato quanto il cantante ci tenga a rimanere all’interno della scuola rispetto a lui, lo ha invitato ad uscire ugualmente dallo studio. ‘Quella è la porta. Ti guarda ed è proprio lì’, dice la padrona di casa visibilmente amareggiata per quanto stesse accadendo in diretta televisiva. Inevitabile, quindi, la reazione del ballerino. Che, a questo punto, ha dovuto abbandonare la scuola. Ed è proprio per questo motivo che, appena terminata la puntata, il popolo web si è letteralmente scatenato. Ecco cosa è successo:

Questi ne sono soltanto alcuni, pensate. Appena terminata la puntata, infatti, sono stati davvero tantissimi i sostenitori del programma che, sotto il post social ufficiale del programma, hanno voluto testimoniare tutto il loro dissenso verso l’eliminazione di Valentin. C’è chi, da come si può chiaramente vedere, crede che sia stata commessa un’ingiustizia contro il ballerino. E chi, invece, crede siano utilizzati ‘due pesi e due misure’. Non mancano, però, anche i commenti di chi è pienamente d’accordo con la De Filippi. Voi da che parte state?