Miriam Leone: “Sabato a casa” e incanta Instagram in vasca da bagno

Miriam Leone incanta Instagram pubblicando una foto nella vasca da bagno: l’attrice è rimasta a casa per la quarantena ‘forzata’

Primo weekend in quarantena per milioni e milioni di italiani. Il governo ha proclamato l’intero paese come “zona protetta”, costringendo gli italiani ad uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute e per andare a fare la spesa. Oggi è il quinto giorno di quarantena e al momento sembra che le misure siano state rispettate dalla maggior parte degli italiani. Cosa fare per ammazzare il tempo? C’è chi riscopre il calore della famiglia, chi studia, chi continua a coltivare i propri hobby e c’è anche chi si diverte cantando dal balcone. Negli ultimi due giorni, migliaia di italiani si sono ritrovati affacciati al balcone ed hanno cantato l’inno del nostro paese. Un gesto per spezzare l’angoscia e soprattutto per ritrovare il sorriso.

Miriam Leone incanta Instagram in vasca da bagno

Se buona parte degli italiani ammazzano il tempo cantando e ballando dal balcone, i cosiddetti “vip” continuano a coltivare le proprie passioni sui social network. C’è chi organizza diretta con i fan, chi invece prepara ricette di cucina, chi si dedica al fitness e tante altre cose. I social restano l’unico modo per restare uniti in questo momento molto difficile per tutti. Miriam Leone, attrice ed ex vincitrice di Miss Italia, ha deciso di fare un regalo ai propri seguaci. La bellissima modella ha pubblicato una stories su Instagram, mandando in visibilio i suoi fan. La Leone, infatti, è nella vasca da bagno e solo la schiuma copre il suo corpo favoloso. Uno scatto che lascia molto spazio all’immaginazione. Una foto che siamo sicuri diventerà presto virale sul web, girando tra i vari direct. L’attrice, nella stories, ha scritto: “Sabato a casa“, invitando anche tutti gli italiani a restare a casa.

La Leone, appena questo periodo sarà terminato, si preparerà ad una nuova stagione televisiva. L’attrice di recente è stata protagonista in “1994“, serie tv in onda su Sky Atlantic. La serie televisiva ha regalato un grande successo all’attrice, che, dopo la vittoria nel 2008 nella sessantanovesima edizione del concorso di bellezza, è riuscita ad affermarsi anche davanti alla macchina da presa. Ricordiamo che la Leone è anche una buona conduttrice televisiva e nel suo curriculum spicca la conduzione de Le Iene, programma in onda su Italia Uno. Quali saranno i prossimi incarichi della ex vincitrice di Miss Italia? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi, quando tutto questo sarà finito.