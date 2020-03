Chi è Andrea Pezzi, compagno di Cristiana Capotondi: età, carriera e vita privata dell’imprenditore ed ex conduttore radiofonico e televisivo

Andrea Pezzi è un noto imprenditore ed ex conduttore televisivo e radiofonico Italiano. Noto anche per essere il compagno della celebre Cristiana Capotondi, è un grande appassionato di sport, proprio come la compagna. Fondatore di due compagnie, ha scritto anche 5 libri. Scopriamo insieme quindi la sua età, la vita privata e la carriera, prima da conduttore, e poi da imprenditore.

Chi è Andrea Pezzi: età, carriera e vita privata con Cristiana Capotondi

Andrea Pezzi nasce a Ravenna il 21 Novembre del 1973 ed è un conduttore televisivo, radiofonico e imprenditore. Andrea cresce ad Alfonsine, un paesino in provincia di Ravenna, dove muove i primi passi in radio come Deejay in Radio Studio 93. Si diploma nel 1993 all’Istituto Tecnico Commerciale G. Compagnoni. Inizialmente aveva intrapreso gli studi di Scienze Politiche all’Università di Bologna, salvo poi rendersi conto che quello non era il suo reale interesse. Decide così di iscriversi all’Università di Psicologia di San Pietroburgo, dove poi si laurea nel 2006. Dal 1996 al 2003 è il volto cardine di MTV Italia, conducendo lo storico programma HOT! Poi conduce TOKUSHO insieme a Mao, Morgan e Francesco Mondelli. Successivamente conduce ‘Kitchen’, programma culinario in cui gli ospiti sono invitati a cucinare i loro manicaretti, mentre vengono intervistati da Andrea. Ultimo lavoro per MTV è stata l’ideazione del programma Bradipo. Successivamente diventa poi Autore e Conduttore di alcuni programmi televisivi sia per la Mediaset che per la Rai. In particolar modo per la Rai ha condotto ‘Serenate’, ‘mondi Nuovi’ e ‘Gambero Rosso Channel’. Nel 2006 ha condotto ‘Il tornasole’, spostandosi poi sulla Mediaset nel format ‘2008’, dove idea l’intervista doppia, poi ripresa da ‘Le Iene’. Dal 2001 al 2006 è stato consulente di comunicazione di numerosissime aziende, collaborando inoltre con molte Università, tra cui la Iulm e La Sapienza. Tra le aziende con cui ha collaborato c’erano Nike, Diesel, L’Oreal, Ferrari e Nokia. Nel 2006 dopo la laurea avviene l’incontro fortuito con l’attuale compagna Cristiana Capotondi, con cui vive una bellissima storia d’amore da allora.

Nel 2006 fonda OVO, una Media Company che produce brevi video documentari e GAGOO GROUP, una holding che gestisce la crescita delle aziende, basate sulla Digital Transformation. Pezzi ha scritto anche 4 libri:

Kitchen (1999)- Bonpiani Mondi nuovi. Diario figurato (2006)- Hacca Fuori Programma (2008)- Bompiani Io sono. Gli altri per incontrare me stesso (2019)- La nave di Teseo

