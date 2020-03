GF Vip, la fidanzata di un concorrente del reality si scaglia contro Antonella Elia: “Pessima a livelli infiniti!”; ecco le sue parole.

È senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Antonella Elia, concorrente della quarta edizione del reality show. Nella Casa più spiata della tv, la Elia è stata protagonista di un bel po’ di liti e discussioni, soprattutto con le donne. Una delle ultime con la quale si è scontrata è stata Licia Nunez: tra le due è scoppiata una vera e proprio lite durante l’ultima diretta di mercoledì sera. E a difesa della sua Licia è intervenuta la sua compagna Barbara Eboli, in un’intervista radiofonica al programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, ‘Non succederà più’. La Eboli ha commentato il comportamento di Antonella Elia, non risparmiando parole davvero forti nei confronti della concorrente del GF Vip. Ecco cosa ha dichiarato.

GF Vip, la fidanzata di un concorrente contro Antonella Elia: l’appello per eliminarla dal reality

Un’intervista davvero intensa, quella di Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, a Non succederò più. La donna ha avuto molto da ridire su Antonella Elia, che, inizialmente, aveva stretto un buon rapporto con Licia. Un rapporto che, col tempo, si è deteriorato, e secondo Barbara è accaduto per colpa di Antonella. La Eboli racconta che ci sono stati due episodi in particolare che le hanno fatto cambiare idea su Antonella Elia. Il primo è quando Licia stava male per vari motivi, ed Antonella ha esclamato: “Finalmente una coscienza esiste, sono contenta”. Barbara racconta di non aver dormito a causa di quell’episodio:”Capisco l’antipatia, ma arrivare a godere del male fisico o psicologico di un altro, per me sei una brutta anima, non stai più giocando. Il secondo episodio che ha ferito la Eboli è avvenuto quando Antonella, durante la diretta di mercoledì, ha accusato Licia di aver ‘utilizzato’ la storia dell’aborto, sottolineando come sia una cosa che subisce la maggior parte delle donne. Parole forti quelle di Barbara: “La trovo pessima a livelli infiniti”.

Barbara prosegue lanciando un chiaro appello al pubblico a casa, essendo Antonella in nomination questa settimana: “Al di là del male fatto alla mia compagna, vi prego di essere obiettivi verso una persona che ha litigato con tutta la casa, usando atteggiamenti e termini violenti”. Insomma, la Eboli invita gli italiani ad eliminare Antonella dalla casa. E voi, da che parte state?