L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha invitato tutti a rimanere a casa per l’emergenza Covid-19.

L’hashtag, IoRestoACasa sta impazzando sui social. È un grido disperato d’amore per il prossimo che ogni cittadino d’Italia che sta chiuso in casa ripete in continuazione. Così, anche Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, ha spiegato sui social con un post che è importante stare a casa per fermare l’emergenza contagio del Covid-19. Il nuovo Coronavirus che, in questi giorni, sta continuando a crescere a livello di numero di contagi e che è importante venga fermato al più presto. Per la nostra salute e quella dei nostri cari.

Gianni Sperti, Coronavirus: l’importanza di rimanere a casa

L’emergenza Coronavirus ha fermato l’Italia, o almeno dovrebbe. Così per tutti coloro che fossero ancora tentati dallo spostarsi e dal viaggiare invece di rimanere a casa, molti vp e personaggi famosi sono intervenuti in questo senso. Tutti invitano a rimanere a casa e non uscire. A queste parole si è aggiunto anche l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti che, con un lungo post su Instagram che lo ritrae nella sua cucina ha detto la sua su questo provvedimento. Con questa decisione dimostriamo e assaporiamo nuovamente l’amore per il prossimo e noi stessi. Giustamente, sottolinea l’opinionista, non siamo abituati a fermarci e, anzi, ci sembra di perdere tempo, ma in realtà dovremmo imparare a capire l’importanza delle piccole cose. Sperti ribadisce che abbiamo tempo per pensare e per fare le cose con il giusto tempo che richiede.

Il messaggio di Gianni Sperti

“RestiAmo a casa per riassaporare l’amore per la famiglia, l’amore per il prossimo e noi stessi. Non siamo abituati a fermarci, ci sembra di perdere tempo, ci sovrasta la noia ma solo perché nella frenesia della vita di tutti i giorni abbiamo perso il sapore delle piccole cose, dei piccoli gesti, delle cose che contano.

Adesso abbiamo tempo per pensare quello che di solito spendiamo per correre. Corriamo talmente tanto che non riusciamo nemmeno a godere di ciò che ci circonda e di ciò che ci accade.

Oggi io ho preso il mio tempo. A pranzo, mi sono cucinato due uova e voi direte: “Che novità”, e invece per me è stato diverso, le ho cucinate con il tempo necessario, le ho mangiate con calma pensando a quando le faceva mia madre. Insomma mi ci sono dedicato e mi sembravano più buone o forse le ho semplicemente “gustate”. Impariamo ad amare le piccole cose e rispettiamo le direttive per noi stessi, per l’Italia, per il Mondo. Impariamo a condividere i nostri gesti più semplici, la verità delle cose, l’amore per ciò che siamo”.