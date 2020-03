GF Vip, Teresanna Pugliese è finita in lacrime dopo la lite di questa mattina con Sossio Aruta: il pesante sfogo con Valeria Marini.

Dopo la furibonda lite di qualche ora fa tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è finita letteralmente in lacrime. Ma cos’è successo? Come raccontato in un nostro recente articolo, tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono volate delle parole davvero pesantissime. Il cavaliere del Trono Over ha accusato la napoletana di aver utilizzato nei suoi confronti delle affermazioni poco carine. Dal canto suo, la Pugliese si è, invece, giustificata dicendo di non avercela affatto con lui. Insomma, un’incomprensione. Che, però, ha provato un vero e proprio malessere a Teresanna. Che, da sola in giardino, è scoppiata a piangere. A darle manforte, però, subito sono arrivati Patrick, Valeria ed Andrea. Ecco cos’è successo.

Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese in lacrime dopo la lite con Sossio

Non si respira affatto un’aria piacevole all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A causa della costante informazione sull’emergenza Coronavirus, è più che normale che gli animi di tutti i concorrenti siano super infiammati. E lo sanno bene Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. Che, come dicevamo precedentemente, sono stati i protagonisti di un violento scontro in giardino qualche ora fa. Dapprima da sola in giardino ed, in seguito, raggiunta da Valeria Marini, Patrick Ray Pugliese ed Andrea Denver, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornata a parlare di quanto è accaduto qualche ora prima con il suo compagno di viaggio. Ed anche in quest’occasione, la bella Pugliese non soltanto ha tenuto a ribadire che l’espressione utilizzata ‘Lido Mappatella’ non era affatto riferita a Sossio, ma non ha nemmeno nascosto di essere stati entrambi i responsabili di una discussione dai toni molto accesi.

Sfogandosi in giardino, quindi, con alcuni dei suoi coinquilini, l’ex tronista non ha affatto nascosto di esserci rimasta molto male per quanto accaduto qualche ora prima. Riusciranno a chiarirsi lei e Sossio? Staremo a vedere!