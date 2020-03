Durante la puntata di domenica 15 Marzo di Live, Barbara D’Urso è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto in diretta televisiva.

Domenica 15 Marzo è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Come raccontato in un nostro recente articolo, nonostante la sospensione momentanea di Domenica Live per garantire maggiori programmi riguardanti la cronaca e, soprattutto, l’emergenza Coronavirus, la padrona di casa è stata al timone di un appuntamento serale davvero imperdibile. Esclusivamente dedicato alla terribile realtà che noi tutti stiamo vivendo in queste ultime settimane, Barbara D’Urso è stata la protagonista di uno spettacolo davvero unico. Non soltanto, tramite il collegamento con Luigi Di Maio e di tantissimi altri in diverse parti d’Italia, la conduttrice ha fatto dare alcune risposte a tutte le domande che ci stiamo ponendo in questo ultimo periodo, ma ha anche organizzato dei flash mob davvero emozionanti. Ecco. È proprio durante uno di essi che è avvenuto uno spiacevole imprevisto. Nulla di grave, ovviamente. Anzi, come è solita definirli la diretta interessata, sono dei piccoli inconvenienti che possono senz’altro accadere in una diretta televisiva. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo nel minimo dettaglio? Tranquilli, vi sveliamo noi ogni cosa.

Live-Non è la D’Urso, spiacevole imprevisto in diretta: cos’è successo

Dopo un lungo ed intenso collegamento con Luigi Di Maio e tantissimi altri imperdibili ospiti, Barbara D’Urso ha iniziato a mostrare alcune immagini inerenti ai flash mob organizzati nelle maggior città italiane per sentirsi, nonostante la lontananza, più vicini in questo brutto momento. A partire, quindi, da Milano. Fino a Palermo. Non tralasciando affatto, però, quello organizzato nella Capitale. In collegamento con il suo giornalista Vito Paglia, la padrona di casa di Live ha mostrato inizialmente quello organizzato a Roma. Ecco. È proprio durante la visione di queste immagini che si è verificato un piccolo e spiacevole imprevisto. Non è successo nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, a causa di un collegamento non del tutto ottimo, la padrona di casa non ha potuto ascoltare in studio tutte le voci romane che, dalle loro abitazioni, cantavano a ritmo de L’Inno d’Italia. Un inconveniente, diciamoci la verità, piccolo. E che, soprattutto, può senza alcun dubbio accadere. Come si suol dire: questi sono i piccoli incidenti della diretta.

Ovviamente, come al suo solito, Barbara D’Urso non si è affatto lasciata ‘scalfire’ da questo piccolo imprevisto. Anzi, ha continuato a sorridere e, soprattutto, godere di questa immensa solidarietà che tutti gli italiani stanno dimostrando in questo momento così tragico.