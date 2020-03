Amici 2020 non andrà in onda sabato: cosa trasmetterà Canale 5

Amici 2020 non andrà in onda sabato: ecco cosa trasmetterà Canale 5 in prima serata, l’annuncio spiazza i fan del programma di Maria De Filippi.

E’ un momento molto particolare per tutta l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta letteralmente mettendo in ginocchio molti settori del mondo del lavoro. Anche lo spettacolo sta subendo le conseguenze della situazione sanitaria che c’è in Italia, con diversi programmi Mediaset e Rai sospesi e tanti altri che invece continuano ad andare in onda con una serie di accorgimenti non facili da portare avanti. Uno di questi è ‘Amici’. Il talent è arrivato al terzo serale e sta andando in onda senza pubblico, ma soprattutto con delle nuove regole. Nella terza puntata, ad esempio, non ci sono stati duetti per i cantanti, mentre i ballerini si sono esibiti mantenendo sempre la distanza di almeno un metro tra loro. Un lavoro tutt’altro che facile, che però garantisce la sicurezza di tutti i protagonisti del programma. Ora, però, è arrivato un annuncio inaspettato sul talent di canale 5. Da questa settimana, infatti, Amici sarebbe dovuto passare al sabato sera, vista la fine di C’è Posta Per Te. I vertici Mediaset, però, hanno deciso di cambiare le cose: ecco cosa andrà in onda sabato 21 marzo in prima serata.

Amici 2020 non andrà in onda sabato: ecco cosa ha deciso di trasmettere canale 5

La situazione di emergenza Coronavirus sta cambiando continuamente la programmazione televisiva. Se nelle ultime settimane era risaputo che Amici sarebbe passato al sabato a partire dal 21 marzo, adesso le carte in tavola sono del tutto cambiate. Il talent condotto da Maria De Filippi, infatti, resterà al venerdì sera, almeno per questa settimana. La prima serata di sabato sarà invece affidata al film campione d’incassi ‘Quo Vado’, grande successo di Checco Zalone. Sarà il comico pugliese, dunque, a contendersi gli ascolti con il meglio di ‘Viva Rai Play’, il programma di Fiorello che invece sarà trasmesso su Rai Uno.

Amici, dunque, resta al venerdì sera, ma non è detto che le cose non cambino a partire dalla prossima settimana. Tutto dipende, infatti, da come si evolverà la situazione di emergenza in cui versa il nostro Paese.