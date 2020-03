Diletta Leotta, il look casalingo: “Smart working”, top e mini shorts

Diletta Leotta, il look casalingo incanta i followers: “Smart Working”, top e mini shorts per la giornalista, pioggia di commenti su Instagram.

Diletta Leotta non ha certo bisogno di presentazioni. La conduttrice sportiva, nonché speaker radiofonica, è conosciuta e amata da tutti, oltre che per la sua professionalità, anche per la sua incredibile bellezza. Sempre molto presente e attiva sui social, la bella e disinibita Diletta fa spesso e volentieri impazzire i fan con foto e video che mettono in evidenza le sue forme da urlo e il suo fisico spaziale. Ma non solo. La conduttrice utilizza il suo profilo Instagram anche per ‘dialogare’ con i followers, che ad oggi sono ben 6 milioni, mostrando loro quello che fa nella sua vita quotidiana. In questi giorni di quarantena forzata per tutti gli italiani a causa dell’emergenza Coronavirus, anche la Leotta è in casa e cerca di tenere compagnia al suo pubblico con foto e storie che documentano la sua giornata, oltre che con video appelli che invitano tutti a non uscire, proprio come stabilito dal Governo. Poco fa la giornalista ha condiviso uno scatto in cui lei è a casa e lavora al pc: “Smart working”, scrive Diletta, ma a colpire tutti è soprattutto il suo look ‘casalingo’. Scopriamolo insieme!

Diletta Leotta, il look casalingo non passa inosservato: top e mini shorts per il suo ‘smart working’

Anche Diletta Leotta resta a casa in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Covid-19 che sta colpendo in maniera pesantissima l’Italia. La giornalista, così come tanti altri vip, sta sfruttando la sua popolarità per sensibilizzare la gente al rispetto delle ordinanze del Governo, che invitano tutti a non uscire di casa. La Leotta sta utilizzando i social, in particolare, per dimostrare che anche lei non esce e che lavora addirittura da casa, per quanto possibile. Nell’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram, infatti, Diletta è davanti al pc e si appresta a fare ‘Smart Working’, come lei stessa scrive nella didascalia del post. Bellissima come sempre, la giornalista ha colpito tutti per il suo look ‘casalingo’, che mette ben in evidenza il suo fisico da urlo. La Leotta, infatti, indossa dei mini shorts che lasciano scoperte le sue gambe statuarie e poi un top bianco con sopra una giacca classica. Al piede, dei simpatici calzini con tanti cuori, che completano l’outfit.

Inutile dire che la foto ha ottenuto migliaia di like e commenti, tutti di fan incantati dalla bellezza di Diletta, che anche vestita ‘da casa’, non perde mai la sua eleganza e il suo fascino.