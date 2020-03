Cecilia Rodriguez, cos’è successo alle sue labbra? È stata la diretta interessata a svelare ogni cosa sul suo profilo social ufficiale.

Continua la quarantena di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser a Trento. Giunti nella dimora di campagna del ciclista a poche ore dal decreto di Giuseppe Conte per l’emergenza Coronavirus, la coppia continua a vivere questi quindici giorni di isolamento qui. E così tra passeggiate nei vigneti, allenamenti all’aperto e pasti davvero squisitissimi, i due piccioncini non perdono occasione di poter aggiornare i loro sostenitori su tutto quello che accade in questi giorni. Lo ha fatto, pochissimi istanti fa, anche la bella argentina. Che, sveglia da poco, ha voluto interagire con i suoi numerosi ed accaniti followers. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione sono delle ‘macchie’ presenti sulle sue labbra. Ecco, cosa le sarà mai successo? Nulla di grave, tranquilli. Piuttosto, a svelare ogni cosa è la diretta interessata. Ecco tutto nei minimi dettagli.

Cecilia Rodriguez, cos’ha sulle labbra? La verità

Seppure sveglia da pochissime ore, Cecilia Rodriguez non ha potuto fare a meno di interagire con i suoi adorati sostenitori. Come dicevamo precedentemente, nonostante sia in quarantena a Trento da quasi quindici giorni, l’argentina e il suo bel Ignazio Moser non perdono occasione, attraverso i loro canali social ufficiali, di poter comunicare con i loro fan. Il ciclista, ad esempio, qualche ora ha ha condiviso le immagini di una romantica cena con la sua fidanzata. La sorella minore di Belen, invece, ha voluto dare il buongiorno ai suoi sostenitori. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione sono delle ‘macchie’ presenti sulle labbra della giovane Rodriguez. Assolutamente nulla di grave, sia chiaro! Piuttosto, vediamo molto più da vicino a che cosa facciamo riferimento:

Ve l’avevamo detto che non era nulla di grave, no? Come mostrato dall’immagine riproposta in alto, Cecilia ha l’herpes sulle sue labbra. Insomma, un inconveniente davvero fastidioso. Perché, ammettiamolo, è davvero fastidioso. Tuttavia, come svelato dalla diretta interessata, sembra stai guarendo. ‘Diciamo che stanno migliorando. Si sono asciugati’, dice la giovane Rodriguez. Spiegando, tra l’altro, anche la cura alla quale si è sottoposta per rimediare a questo imprevisto.

Il gesto di Ignazio che l’ha spiazzata

Subito dopo aver parlato dell’herpes che, da giorni, ha sulle labbra, Cecilia ha voluto condividere con i suoi sostenitori un gesto davvero speciale di Ignazio Moser che, da come raccontato dalla diretta interessata, l’ha davvero spiazzata. In diverse IG stories, l’argentina ha raccontato che, per abitudine, il suo fidanzato ogni mattina le porta il caffè a letto. Lo ha fatto anche questa mattina. Eppure, Cecilia, dopo aver ricevuto il primo, ha chiesto gentilmente al suo compagno di poterne avere un altro. E lui, a dispetto di quello che pensava la Rodriguez, l’ha accontentata senza battere ciglio. ‘Io mi aspettavo un bel ‘no’, invece mi ha detto ‘si, mi amor’, queste le parole di Cecilia per descrivere la gentilezza del suo amore.

