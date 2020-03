Vanessa Incontrada è presente nella giuria del Serale di Amici 19: soltanto adesso ha svelato un retroscena su Maria De Filippi.

È una delle novità pazzesche di del Serale di Amici 19, Vanessa Incontrada. Membro fisso della giuria esterna del talent, la bellissima attrice spagnola non perde mai occasione di poter dimostrare ampiamente le sue immense qualità. Sempre con giudizi più che giusti ed oggettivi, la Incontrada si sta rivelando un ottimo membro esterno. Eppure, com’è ‘nata’ la sua partecipazione al programma? O, per meglio dire, in che modo Maria De Filippi le ha chiesto di partecipare al talent? Sappiamo che per Alessia Marcuzzi per la Temptation Island Vip, la regina di Mediaset ha pensato bene di telefonarle. Con Vanessa, invece, com’è andata? Ecco. È l’attrice stessa a raccontare ogni minima cosa. In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la Incontrada, infatti, ha svelato un ‘particolare’ retroscena sulla conduttrice televisiva. Ecco cosa ha detto.

Serale Amici 19, Vanessa Incontrada in giuria: come gliel’ha chiesto la De Filippi

In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Vanessa Incontrada è stata un vero e proprio fiume in piena. Non soltanto, infatti, ha parlato di quest’emergenza Coronavirus che, in queste ultime settimane, stiamo vivendo in tutto il nostro paese, ma si è letteralmente ‘sbottonata’ sulla sua attuale esperienza al Serale di Amici 19. Ha parlato di Loredana Berté. Spiegando quanto sia stata affettuosa nel backstage della prima puntata quando, a pochi istanti dall’ingresso in studio, le ha preso la mano. Ed ha svelato anche un retroscena su Maria De Filippi. Ed, in particolare, su come ha ricevuto la proposta di partecipare al talent di Canale 5. Siete curiosi di sapere come la regina di Mediaset ha chiesto all’attrice spagnola di essere una dei tre giurati del Serale? Ecco tutti i dettagli.

Stando a quanto raccontato da Vanessa Incontrada a Tv Sorrisi e Canzone, l’attrice ha ricevuto la proposta di partecipare al programma con una telefonata. ‘Che dici se…’, così ha iniziato a parlare Maria De Filippi in questo confronto mediatico. Immediata è stata la risposta dell’attrice. Che, ancora prima che la conduttrice potesse finire la frase, ha prontamente accettato. ‘Non ci ho pensato un attimo, perché io scelgo sempre le cose d’istinto’, confessa Vanessa.