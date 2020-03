Flavio Montrucchio è un noto personaggio televisivo, ma ricordate la sua prima volta in tv? E’ stato protagonista di un noto reality italiano. Ecco di che si tratta!

Flavio Montrucchio, attore di fiction ed anche conduttore, è uno dei personaggi televisivi più amati: proprio attraverso il piccolo schermo ha trovato l’amore. Durante l’ultima puntata di La sai l’ultima, Flavio incontrò Alessia Mancini, affascinante showgirl: il loro matrimonio è avvenuto nel 2003 e dal loro amore è nata Mya nel 2008 e Orlando nel 2015. Il Montrucchio è nato nel maggio del ’75 a Torino ma ha trascorso la sua adolescenza a San Damiamo d’Asti: dopo il diploma intraprese la carriera da promotore finanziario ma nel 2001 la sua vita cambiò totalmente. Sapete qual è stato il programma che gli ha permesso di avere successo in tv? Vi sveliamo tutto!

Flavio Montrucchio, vi ricordate dove l’abbiamo visto in tv per la prima volta?

Flavio Montrucchio, l’attore classe ’75, è entrato nel mondo del lavoro, tantissimi anni fa, come promotore finanziario: nel 2001 però la sua vita prese una piega del tutto diversa. Venne notato da un produttore del Grande Fratello VIP durante una serata in discoteca in cui Flavio lavorava come barista. Nel 2001 così divenne concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, allora condotta da Daria Bignardi, e ne uscì da vincitore. E’ stato proprio il reality più famoso d’Italia ad aprirgli la porta del successo in tv: iniziò a studiare recitazione ed entrò a far parte del cast di Centovetrine, fiction in cui è rimasto per ben 5 anni. Ha debuttato anche come conduttore allo Zecchino D’Oro insieme a Cristel Carrisi, ha continuato poi con 4 mamme e per finire, nel 2019, ha perso in mano il programma Primo Appuntamento.

Ma voi lo ricordavate nella casa del Grande Fratello 2? Ecco un’immagine di quando era nella casa di Cinecittà: