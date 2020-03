Clizia Incorvaia, il ‘particolare’ messaggio per Paolo Ciavarro: “Destino”; il post su Instagram non è passato inosservato.

È stata una delle protagoniste principali dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Parliamo di Clizia Incorvaia, la bellissima modella che, nella Casa più spiata della tv, ha ritrovato l’amore. Si, perché dopo la turbolenta rottura con Francesco Sarcina, suo ex marito e leader de Le Vibrazioni, Clizia ha ritrovato la serenità tra le braccia di Paolo Ciavarro, proprio all’interno del reality di Canale 5. Una storia, quella tra i due gieffini, che è nata pian piano: la Incorvaia ha esitato un bel po’ prima di lasciarsi andare. Ma, oggi, i due non nascondono più i loro sentimenti. E non vedono l’ora di rivedersi. Paolo è ancora un concorrente del GF Vip, che, come comunicato ieri, chiuderà in anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus. Clizia non fa altro che seguirlo in tv, dedicandogli molto spesso dei post sui social. Come quello apparso qualche ora fa su Instagram, che non è passato inosservato. Clizia manda un messaggio a Paolo davvero ‘particolare’. Diamo un’occhiata.

Clizia Incorvaia, il ‘particolare’ messaggio per Paolo Ciavarro: “Coincidenze? No, destino”

Sembra essere proprio vero amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia è nata durante l’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Al momento, i due sono separati: Paolo è ancora un concorrente del reality, mentre Clizia ha abbandonato la Casa in seguito a una squalifica. Ma, nonostante la lontananza, i due non fanno altro che mandarsi messaggi virtuali. Nella Casa, Paolo nomina continuamente la Incorvaia, dedicandole gesti e parole d’amore. Dal suo canto, Clizia usa i social per esprimere i suoi sentimenti nei confronti di Paolo: sono tanti i post che la modella ha dedicato al figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. E l’ultimo risale proprio a qualche ora fa. Una post in cui Clizia scrive un messaggio davvero particolare: tra lei e Paolo…era destino! Date un’occhiata:

Clizia sottolinea come il numero 8 si riproponga spesso. Dall’inizio del GF, al primo bacio: tutto ricade il giorno 8 di vari mesi. Anche la fine del Grande Fratello Vip, l’8 aprile, la data in cui rivedrà il concorrente (se non è stato eliminato prima, ovviamente). Coincidenza? No, per Clizia si tratta di destino. Quel destino che l’ha unita a Paolo proprio nella casa del Grande Fratello Vip. E voi, cosa pensate della coppia nata nel reality? Vi piacciono Clizia e Paolo?