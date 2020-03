Uomini e Donne, si sono lasciati di nuovo: ma lui smentisce e lei conferma

Uomini e Donne, Enzo e Pamela si sono lasciati oppure no. Le dichiarazioni social dei due in contrasto.

Enzo Capo e Pamela Barretta sono una di quelle coppie ormai famose nel programma di Uomini e Donne. I due sono sempre stati piuttosto “peperini” per così dire. Alti e bassi, uscite dallo studio, ingressi da coppie, urla, strilli e pianti. Da qualche tempo però sembrava che la coppia nata nel dating show di Maria De Filippi avesse trovato una sua stabilità. Dai social emergeva un amore profondo, allegro, spensierato e divertito. Persino ora, con la quarantena, i due avevano postato una bella foto di loro in vacanza insieme rievocando tempi migliori e auspicandosi che tutto potesse tornare normale al più presto. Eppure le cose nel giro di 24 sono cambiate. Almeno così si evince dalle storie di Pamela, smentite però da Enzo. Cosa sta succedendo?

Pamela: “Mi ha lasciato”, Enzo: “Non la ritengo una rottura”

Nelle storie Instagram della dama del parterre femminile di Uomini e Donne abbiamo sentito Pamela dichiarare che la storia tra lei e Enzo era terminata. Ancora oggi, che ha risposto agli haters che la hanno tacciata di aver sfruttato Enzo per i soldi, Pamela lo ha definito come ex compagno. Enzo però, dal canto suo, in diverse storie Instagram ha dichiarato: “Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela, ma assolutamente io non la ritengo una rottura. Semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi. Quindi per me, fin quando non ci sarà un confronto che mi auspico ci sarà quanto prima possibile perché vorrà dire che sarà finita questa quarantena, ci guarderemo negli occhi e magari ce le diremo di santa ragione ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire è che l’auspicio è che andrà tutto bene, vedremo. Ciao a tutti”.

Cosa è successo tra Pamela e Enzo?

Pamela ieri aveva accusato Enzo di averla lasciata perché aveva altro per la testa e lui subito aveva già risposto di non aver lasciato Pamela ma di averle richiesto più attenzioni. Insomma, un rompicapo questa storia che ancora non sappiamo come andrà a finire. Sicuramente, data la situazione, non è facile mantenere una storia d’amore a distanza. Vedremo a quarantena finita che ne sarà del loro amore.