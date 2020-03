Tornerà Domenica In il 22 marzo su Rai Uno: Mara Venier in un’intervista all’ANSA ha spiegato come si sta muovendo la redazione per andare in onda domenica prossima. Ecco le sue parole.

L’Emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia: anche il palinsesto televisivo si è trovato sotto sopra. Molti programmi sono stati obbligati a fermarsi: solo il talent show Amici ed il reality Grande Fratello VIP proseguono, per gli altri programmi, non d’informazione, non si è potuto fare nulla. Una buona notizia per gli italiani però è arrivata: Domenica In tornerà il 22 marzo in diretta su Rai Uno. Mara Venier in un’intervista all’ANSA ha spiegato come si sta muovendo la redazione del suo programma per andare in onda e per regalare un magnifico pomeriggio agli italiani. Ecco le parole di ‘Zia Mara’.

Torna in tv Domenica In, Mara Venier confessa: “Il pubblico deve distrarsi, mi inventerò qualcosa”

Il 22 marzo 2020 torna in tv Domenica In: dopo la sosta del 15, Mara Venier tornerà a far compagnia al suo pubblico obbligato a restare in casa per via dell’emergenza Coronavirus. Non sono giornate facili quelle dei cittadini e neanche per i personaggi televisivi, molti dei quali si sono dovuti fermare. Domenica non ci sarà pubblico nello studio di Zia Mara e neanche ospiti: si farà tutto da remoto. La conduttrice ha spiegato ai microfoni dell’ANSA: “Abbiamo deciso di proseguire d’intesa con l’azienda. Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per metter a punto la scaletta”.

Lo studio di Domenica In, precedentemente sanificato, accoglierà solo la sua conduttrice ed il direttore d’orchestra Stefano Magnanensi: lo ha raccontato Mara durante l’intervista: “Credo sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie; pensi che io domenica scorsa ne avevo una decina, compreso Sileri, che sol sabato per citarne unico si è scoperto positivo, per fortuna era già in quarantena, ma confesso lo spavento c’è stato, lo scoprivo lunedì“. La ‘Zia’ degli italiani ha voluto ribadire che per questa domenica si inventerà qualcosa, lo fa per il suo pubblico. Queste le sue parole per concludere: “Il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Mara, ve lo prometto”.