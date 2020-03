GF Vip, in un momento di vera e propria commozione, Sossio Aruta ha fatto un particolare gesto verso Teresanna Pugliese: pace fatta.

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, domenica scorsa, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta sono stati i protagonisti di un duro scontro in giardino. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip sono volate delle parole davvero pesantissime. E, soprattutto, i toni sono stati abbastanza concitati. È proprio per questo motivo che, qualche ora dopo, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un fiume di lacrime. Seppure la napoletana abbia ammesso di essere stati entrambi ad aver esagerato nella discussione, non ha potuto fare a meno di sottolineare che la frase detta e che ha fatto infuriare il cavaliere del dating show non era affatto riferita a lui. A distanza di qualche giorno, però, sembra che i due abbiano fatto pace. Grazie anche ad un ‘particolare’ gesto compiuto dall’ex calciatore. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

GF Vip, il gesto di Sossio che sancisce la pace con Teresanna

Tutta l’Italia, come ben sapete, sta vivendo un momento particolare. È proprio per questo motivo che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso che, in un determinato orario della giornata, tutti insieme si riuniranno per pregare a causa di questa emergenza Coronavirus. Lo stanno facendo tutti i giorni, c’è da ammetterlo. E lo hanno fatto anche qualche ora fa. Quando, disposti in cerchio in giardino, i gieffini hanno iniziato a pregare e a ringraziare tutti gli operatori sanitari che, in questo periodo, stanno dando un forte contributo per arginare il contagio da Covid-19. Ecco. È proprio in questo commovente ed emozionante momento che Sossio Aruta ha voluto compiere un gesto davvero inaspettato per Teresanna Pugliese. Come dicevamo precedentemente, qualche giorno fa, tra i due c’è stato un violento scontro. Motivo per cui l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto chiederle scusa pubblicamente e, soprattutto, davanti a tutti.

‘Quello che sta succedendo fuori è gravissimo. Tutto quelle cavolate che succedono qua dentro sono delle sciocchezza in confronto’, inizia così il suo discorso Sossio. E, poi, continua: ‘Siccome magari non avrò più la possibilità, lo voglio fare adesso davanti a tutti: voglio chiedere scusa a Teresanna se ho alzato la voce’. Immediata è stata la reazione della napoletana. Che, quindi, non soltanto ha accettato le scuse del suo compagno di viaggio, ma si è avvicinato a lui abbracciandolo. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, no?