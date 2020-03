GF Vip, i concorrenti chiamano i loro cari: lacrime ed emozioni all’interno della Casa.

È ancora in corso la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione senza dubbio particolare, data la situazione attuale in Italia a causa del Coronavirus. Ma il GF Vip è proprio uno dei pochi programmi che Mediaset ha deciso di non sospendere, per garantire al pubblico un diversivo, un’alternativa per distrarsi, in un momento così difficile per tutti. Nella Casa però, l’umore è cambiato: i concorrenti, una volta appresa la notizia dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, hanno iniziato a preoccuparsi. Soprattutto per il fatto di non poter essere in contatto con i loro cari. Ed è in un comunicato ufficiale di ieri che la produzione ha annunciato ai vip che avrebbero avuto la possibilità di chiamare le loro famiglie, nel confessionale. Questo è accaduto qualche ora fa, quando, ad uno ad uno, i vip si sono messi in contatto con i loro cari. Lacrime ed emozioni a non finire per i concorrenti. Il video è stato postato dalla pagina ufficiale della trasmissione.

GF Vip, i concorrenti chiamano i loro cari in confessionale: lacrime ed emozioni

Con un comunicato ufficiale, il GF Vip ha comunicato ai ragazzi che la trasmissione terminerà in anticipo, ad inizio aprile. Non solo: i vip saranno costantemente aggiornati sulla situazione in Italia e potranno tenersi in contatto telefonico con i propri cari. E, proprio qualche ora fa, i concorrenti hanno chiamato le loro famiglie. Immagini davvero toccanti, nessuno ha trattenuto le lacrime. Ecco il video apparso sulle pagine social del GF Vip:

Queste sono le emozioni più belle della vita, l’amore dei propri cari, si legge nella didascalia al post. I vip, dopo aver sentito le loro famiglie, si uniscono in numerosi abbracci in salotto, ancora emozionati.

Un contatto di cui i concorrenti avevano bisogno, in un momento così difficile anche per loro. Domani sera, però, il gioco continua. E si fa sempre più duro: due eliminazioni nella puntata di domani sera, ma sarà decretato anche il primo finalista! Un appuntamento da non perdere, domani sera, ore 21.20 su Canale 5. Ci sarete?