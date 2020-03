Grande Fratello Vip 4, concorrenti in lacrime: la splendida sorpresa

La produzione del Grande Fratello Vip 4 riserva una bella sorpresa ai concorrenti: tutti in lacrime nella casa, ecco cos’è successo

I giorni passano nella casa più spiata d’Italia. Il reality show condotto da Alfonso Signorni volge al termine. Il programma sarebbe dovuto terminare alla fine di aprile, ma, dopo l’emergenza Coronavirus, la produzione ha deciso di anticipare la finale. Mancano poche settimane, dunque, alla finalissima del reality show. È stata un’edizione particolare, che sicuramente resterà nella storia. L’abbattersi sul nostro paese del temibile virus cinese ha colpito in modo indiretto anche il programma di Canale 5. I partecipanti ancora reclusi nella casa più spiata d’Italia sono preoccupati per i loro parenti, anche se ogni settimana ricevono aggiornamenti riguardo alle loro condizioni.

Grande Fratello Vip 4: i concorrenti in lacrime

La produzione del GF VIP 4 ha riservato una bellissima sorpresa per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. I gieffini si sono messi in contatto con i propri familiari. C’è chi ha parlato con il proprio compagno o la propria compagna, chi con i genitori, chi, come nel caso di Adriana Volpe e Patrick Pugliese, con i propri figli. Un’emozione grandissima, che ha intenerito anche i cuori più forti. Antonio Zequila, ad esempio, si è emozionato ascoltando la voce della mamma. Anche Andrea Denver e Paola Di Benedetto si sono sciolti in un lungo pianto. La sorpresa ovviamente è stata molto apprezzata dai gieffini. La tristezza è stata subito trasformata in gioia incontenibile. Aver parlato con i propri parenti ha dato una spinta in più agli inquilini della casa più spiata d’Italia per affrontare questo rush finale.

La prossima puntata della quarta edizione del Grande Fratello andrà in onda mercoledì in prima serata su Canale 5. Essendo stato anticipata la fine del reality show, è probabile che nelle prossime puntate possano esserci più di una eliminazione. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, dunque, dovranno affrontare un televoto lampo, che non risparmierà proprio nessuno. Nella prossima puntata, uno tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi abbandonerà il gioco. Un televoto che vede fronteggiarsi tre protagonisti di questa quarta edizione. Adriana Volp e Antonella Elia sono addirittura due papabili vincitrici. Testi, dunque, parte in svantaggio rispetto alle due donne, ma nel reality show di Canale 5 mai dire mai. L’attore ha superato anche il televoto della scorsa settimana, quando ad abbandonare il gioco è stata Asia Valente.

In finale dovrebbero arrivare cinque, o al massimo sei, concorrenti. La puntata attesa da milioni di spettatori è sempre più vicina. Chi trionferà?