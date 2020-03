Amadeus stronca la richiesta ‘particolare’ di Fiorello: ‘Non è replicabile’

Amadeus stronca la richiesta di Fiorello: in una recente intervista, il conduttore di Sanremo ha spiegato perché la proposta dello showman non può farsi.

Siamo in piena emergenza Coronavirus, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che numerosi programmi televisivi sono stati completamente sospesi. A partire, ad esempio, da Uomini e Donne. Che, a causa dell’impossibilità di registrare nuove puntate, ha subito uno stop fino a data da destinarsi. O anche i Soliti Ignoti, il game show di Amadeus condotto ogni sera su Rai Uno. In questi ultimi giorni, infatti, stiamo assistendo alle repliche di Viva Rai Play di Fiorello. Tuttavia, lo showman siciliano ha fatto anche un’altra richiesta ‘particolare’ a tutto il pubblico italiano. Tramite il suo canale social ufficiale, il comico aveva chiaramente espresso la sua volontà di rivedere le repliche di Sanremo 2020. Ecco, come l’avrà presa Amadeus? In una recente intervista per Un Giorno da Pecora, il conduttore televisivo ha letteralmente stroncato la richiesta del suo amico. Ecco perché.

Amadeus dice ‘no’ alla richiesta di Fiorello: ecco perché

Come dicevamo precedentemente quindi, Fiorello aveva chiaramente espresso la volontà di rimandare in onda le puntate di Sanremo 2020. Come sappiamo, la scorsa edizione del Festival ha riscosso un successo davvero assoluto. È proprio per questo motivo che, data anche la delicata situazione in cui riversa la nostra penisola, lo showman ha fatto questa ‘particolare’ richiesta. Ecco, ma cosa ne sarà penserà Amadeus? Fino a questo momento, il conduttore de I Soliti Ignoti non si era affatto espresso. Fino a qualche ora fa. Quando, ospite de Un Giorno da Pecora, il marito di Giovanna Civitillo ha chiaramente espresso la sua idea.

Informato da Geppi Cucciari della richiesta di Fiorello, Amadeus non ha perso occasione di poter dire chiaramente cosa ne pensa. ‘Rivedere dei programmi del passato, è sempre molto bello’, inizia la risposta del conduttore che fa ben sperare. Eppure, molto presto, arriva il ‘colpo basso’: ‘Credo che Sanremo sia un programma non replicabile’. Sottolineando, tra l’altro, di quanto la manifestazione musicale sia unico. E che la sua splendida atmosfera venga vissuta solo in quella settimana.