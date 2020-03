Laura Pausini e Tiziano Ferro, splendido annuncio: “Appuntamento alle 17”

Laura Pausini e Tiziano Ferro, l’annuncio su Instagram rende felici i fan: “Appuntamento alle 17”, ecco cosa hanno organizzato i due artisti.

Laura Pausini e Tiziano Ferro sono due dei tanti vip che stanno cercando di ‘tenere compagnia’ agli italiani in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, stanno sfruttando la loro popolarità per sensibilizzare la gente a rimanere in casa e a rispettare le ordinanze emanate dal Governo per contrastare la pandemia. “Io resto a casa” è lo slogan che più si vede in questi giorni sui profili Instagram dei vip, che continuano a fare appelli ai loro followers, ma soprattutto cercano di alleviare la noia della gente con video e dirette imperdibili. Poco fa è arrivato un grande annuncio da parte di Laura Pausini e Tiziano Ferro, che oggi pomeriggio regaleranno un sorriso ai loro tantissimi fan: ecco cosa hanno organizzato i due artisti.

Laura Pausini e Tiziano Ferro, lo splendido annuncio: “Appuntamento alle 17”, ecco cosa hanno organizzato

Laura Pausini e Tiziano Ferro sono grandi amici, oltre a essere colleghi, e già in passato hanno fatto dei duetti indimenticabili su alcuni dei loro grandi successi, come ‘Non me lo so spiegare’. Ora, visto il periodo delicatissimo che l’Italia sta vivendo, i due artisti hanno deciso di fare un piccolo ‘live’ in diretta su Instagram per tenere compagnia ai loro tantissimi fan. Una notizia davvero stupenda, che ha reso felici i loro sostenitori in un momento così difficile. Già nei giorni scorsi Laura Pausini aveva fatto degli appelli ai suoi followers per spingerli a rimanere a casa il più possibile. Ora la cantante, insieme a Tiziano Ferro, ha escogitato un metodo ancora più convincente per tenere i suoi fan attaccati allo schermo del pc.

“Vi aspettiamo martedì alle 17 per passare un po’ di tempo insieme da casa”, ha scritto la Pausini sul suo profilo Instagram, raccogliendo in poco tempo migliaia di like e tantissimi commenti entusiasti da parte dei suoi fan.