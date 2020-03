Stiamo a Casa, Tina Cipollari ironizza sui social: “Ci avevano detto…”

Tina Cipollari regala un sorriso a tutti i suoi fan in un momento difficile e si unisce all’appello: Io Resto a Casa.

Io Resto a Casa. Questo è l’appello che tutti i personaggi famosi, i cantanti, gli influencer, le autorità e i normali cittadini stanno facendo l’un l’altro. Bisogna rimanere a casa e cercare di arginare il prima possibile questa emergenza legata la contagio del Coronavirus. Anche l’opinionista Tina Cipollari si è unita a questo appello, ma ha anche cercato di strappare un sorriso a tutti i suoi fan e followers con un’immagine molto simpatica.

Tina Cipollari, “Io resto a casa” e regala un sorriso ai fan con una vignetta

Gli italiani sono un popolo straordinario. A tratti un po’ incosciente, ma quando viene chiamato a reagire e soprattutto a rispettare le regole per il benessere della nostra comunità lo fa. Magari non saremo rigidi come in altri paesi del mondo, ma ci mettiamo il cuore. Così, in questi giorni di quarantena per il Coronavirus moltissimi italiani sono rimasti a casa. E cosa si fa a casa? Per non stare tutto il giorno sul divano si cucina! Già perchè la buona tavola è ciò che ci consola e ci unisce in momenti di difficoltà come questi e così ecco che i social si riempiono di torte, di pasta fresca fatta in casa… insomma. Mangiamo.

La foto di Tina ingrassata dal dottor Nowzaradan

L’opinionista di Uomini e Donne, anche lei ha richiamato i fan a rimanere a casa, ma ha anche ironizzato su quanto ci piace mangiare. Così ha creato un fotomontaggio di lei insieme al suo amico Simone (con cui ha partecipato a Pechino Express) obesi, seduti sulle sediole dello studio del famigerato Dottor Nowzaradan, del programma Vite al Limite.

Una immagine che ha strappato un sorriso di cuore ai fan che si sono ritrovati in lei e che hanno capito come anche una risata possa essere un ottimo modo per combattere il virus e farsi forza. Per essere vicini anche se distanti.