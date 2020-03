Io resto a casa, Cannavacciuolo fa un regalo inaspettato ai fan

Lo chef di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo ha deciso di condividere con i suoi fan la speciale ricetta del suo personalissimo ragù. Con ingredienti e preparazione al completo.

Il momento storico che stiamo vivendo sicuramente non ce lo dimenticheremo presto. La quarantena e l’hashtag Io Resto a Casa, risuona in ogni dove. La speranza è che rimanendo a casa e riducendo al minimo indispensabile i contatti con il prossimo la situazione possa migliorare. Gli chef del celebre programma televisivo, Masterchef, sono anche loro a casa. Bruno Barbieri cucina a casa e fa delle dirette per chi vuole cucinare con lui, ma c’è anche chi, come Antonino Cannavacciuolo, ha deciso di fare un regalo ai suoi fan.

La ricetta dello chef Antonino: “Il mio ragù”

Su Instagram lo chef Antonino Cannavacciuolo ha infatti postato una foto di un bellissimo piatto di pasta al ragù e ha accompagnato la foto con una didascalia: “Oggi voglio condividere con voi la ricetta del mio ragù napoletano. Quello stesso ragù che da bambino mi svegliava la domenica mattina con il suo meraviglioso profumo”. E così, tutti coloro che sono costretti a casa per via della quarantena per vincere la guerra contro il Coronavirus, possono cimentarsi con questa straordinaria ricetta.

Ingredienti e procedimento: il ragù di Antonino

Si parte dagli ingredienti che Antonino spiega: 500 g di costine di maiale, 1 cipolla bianca, 1 kg di pomodori San Marzano pelati, 1 peperoncino, 1 foglia di alloro, 100 ml di vino rosso. Olio extra vergine di oliva, sale e pepe. La ricetta, che si trova nelle storie in evidenza sul profilo Instagram dello chef prosegue poi con una accurata spiegazione della preparazione. Dalla pulizia delle costine, alla spiegazione su come tagliarle. Passando per il fondamentale soffritto e la durata del tempo di cottura che, per Antonino, deve essere di almeno 5 ore. E così la base dello straordinario ragù dello chef Cannavacciuolo è pronto e le case degli italiani potranno riempirsi di questo straordinario profumo che fa casa, fa amore, fa famiglia.

Tutto ciò che di forte abbiamo bisogno ora per superare questo difficile periodo. E ricordate, come dice Antonino: “Uagliù ricordate che la scarpetta è obbligatoria!”.