Coronavirus, lo sfogo di Benedetta Parodi: “Sta cominciando a diventare dura”, ecco le parole della conduttrice, che racconta anche il suo ‘particolare’ sogno.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in seria difficoltà l’Italia. I contagi per ora non accennano a diminuire e la gente continua la quarantena forzata, che dura ormai da quasi due settimane. Nonostante la vicinanza dei propri cari, rimanere chiusi in casa non è facile e anche alcuni personaggi del mondo televisivo stanno subendo le conseguenze di questa situazione. Molti vip cercano di alleviare la noia dei loro followers con video e dirette, ma anche per loro la ‘reclusione’ comincia a farsi sentire. Questo discorso vale anche per Benedetta Parodi. La conduttrice televisiva, nonché esperta di cucina, sta cercando di intrattenere i suoi followers con numerosi video su Instagram e tante nuove ricette, ma poco fa si è lasciata andare a uno sfogo ‘social’, in cui ha condiviso con i suoi fan le sensazioni e le emozioni che la pervadono in questi giorni: ecco le sue parole.

Benedetta Parodi, lo sfogo sull’emergenza Coronavirus: “La situazione comincia a diventare dura”

Benedetta Parodi è solita dare il ‘buongiorno’ ai suoi followers ogni mattina con dei simpatici video in cui racconta quello che intende cucinare, dispensando anche tanti consigli a chi la guarda. In questi giorni di emergenza Coronavirus, la conduttrice ha parlato spesso di questo argomento nei suoi video, e anche stamattina sul suo profilo Instagram sono comparse delle storie in cui la Parodi ha avuto uno sfogo e ha condiviso con i suoi followers quello che sta provando. “Comincia a diventare un po’ dura”, ha detto la conduttrice, “Faccio fatica ad addormentarmi la sera, anche perché di giorno non faccio molto”, ha aggiunto. La conduttrice ha sottolineato che la quarantena comincia a farsi sentire e che lei cerca di tenersi impegnata cucinando, anche se non sempre è facile distrarsi.

Nel suo sfogo, Benedetta ha anche fatto un appello ai suoi followers affinché evitino al massimo di uscire di casa, sottolineando il fatto che molti escono con la scusa di passeggiare e fare jogging, anche se non l’hanno mai fatto prima, mentre dovrebbero essere più ligi alle direttive emanate dal Governo.

Dopo il suo sfogo, la Parodi ha anche fatto sorridere i suoi followers raccontando loro il sogno fatto stanotte. “Siccome dovrei andare dal parrucchiere, ho sognato di andarci e di trovare lì mia figlia e una mia amica. Io mi arrabbiavo perché dicevo loro che era vietato stare lì, ma allo stesso tempo le invidiavo perché loro facevano la tintura e io no”.