In tempo di quarantena, spunta la foto del passato di Barbara D’Urso: la trasformazione in tutti questi anni è davvero incredibile, ecco i dettagli.

È una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate dal pubblico italiano, Barbara D’Urso. Sempre presente sul piccolo schermo con dei programmi di intrattenimento e di cronaca più che formidabili, la napoletana vanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sui social, pensate. Il suo canale Instagram, seppure abbia come ‘seguiti’ una sola persona, è molto ma molto seguito. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, la bella D’Urso non perde occasione di pubblicarvi delle foto che la ritraggono durante la sua vita quotidiana. E non solo. Qualche ora fa, ad esempio, prima di raggiungere gli studi di Pomeriggio Cinque, Barbara ha condiviso uno scatto del passato. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, è vero. Ma siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Ecco tutti i dettagli.

Barbara D’urso, la foto del passato: com’è cambiata negli anni

Seppure superati la soglia dei sessant’anni, Barbara D’Urso continua ad essere una bellissima donna. Sempre attenta alla forma fisica, la conduttrice televisiva vanta di un fascino più unico che raro. Eppure, vi siete mai chiesti come fosse da giovane? Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, la bella campana ha condiviso una foto del suo passato. Siamo in quarantena per l’emergenza Coronavirus, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che, ancora prima di raggiungere gli studi Mediaset, Barbara si è messa a sfogliare i vecchi album di foto. Motivo per cui ha deciso di condividere uno scatto davvero fantastico. Siete curiosi di vederlo? E, soprattutto, siete curiosi di vedere com’è cambiata negli anni? Ecco tutti i dettagli:

Insomma, splendida come sempre, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Barbara è fantastica adesso e lo era anche da giovane. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine proposta in alto, la conduttrice è cambiata davvero pochissimo nel corso degli anni. Certo, in suddetto scatto, era una ragazzina, adesso è,invece, donna e mamma. Eppure, è sempre formidabile. Lo pensate anche voi?

Live-Non è la D’Urso raddoppia: gli appuntamenti settimanali sono due

Una splendida notizia per lei e, soprattutto, per tutti i suoi sostenitori. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che Live-Non è la D’Urso sia pronto a raddoppiare l’appuntamento settimanale. Secondo l’indiscrezione, non soltanto vedremo la D’Urso in prima serata la domenica, ma anche il martedì. Per riprendere le sue parole, potremmo dire: ‘Quando l’azienda chiama..’. Noi non vediamo l’ora, voi?

