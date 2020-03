Cecilia Rodriguez ha compiuto 30 anni ed è per questo motivo che ha fatto su Instagram una dedica davvero speciale: le parole da brividi.

È un giorno davvero speciale per Cecilia Rodriguez. Seppure lontana da sua sorella Belen e dalla sua famiglia per la quarantena in Trento, la bellissima argentina ha trascorso un compleanno davvero indimenticabile. Mercoledì 18 Marzo la giovane modella ha compiuto 30 anni. Insomma, un traguardo non affatto da nulla. Come non lo è stata nemmeno la dedica che, qualche istante fa, ha voluto fare a se stessa sul suo canale social ufficiale. Sappiamo, infatti, che Cecilia è molto attiva su Instagram. Non perdendo mai occasione di poter interagire con i suoi numerosi sostenitori. E non ha potuto evitare nemmeno in questo giorno davvero particolare per lei. Ecco le parole da brividi in quest’ultimo post social.

Cecilia Rodriguez, dedica da brividi per i suoi 30 anni: le parole su Instagram

Non soltanto sua sorella Belen Rodriguez, ma anche la stessa Cecilia ha voluto farsi una dedica per i suoi 30 anni davvero speciale. Pochissimi istanti fa, la bellissima argentina ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, delle parole davvero da brividi. Tramite diverse foto in compagnia del suo fidanzato Ignazio Moser, la giovane modella ha voluto mettere ‘nero su bianco’ per descrivere questo giorno davvero speciale per lei. È entrata nel club degli ‘enta’ e, si sa, è un traguardo davvero importante. È proprio per questo motivo che le parole utilizzate non sono affatto da meno. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente leggere dalla dedica riproposta in alto, i desideri espressi da Cecilia Rodriguez in questo particolare giorno sono tre: Ignazio, la sua famiglia e l’universo. ‘Mi auguro che tutto si possa sistemare’, scrive la giovane facendo un chiaro riferimento all’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo in queste ultime settimane. Ma non solo. Subito dopo, la modella scrive delle parole davvero da brividi: ‘Sto diventando la donna che ho sempre voluto essere’. Insomma, una dedica a se stessa davvero speciale, no?