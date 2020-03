Ad inizio puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha detto delle parole davvero emozionanti riguardo all’emergenza Coronavirus che tutti noi stiamo vivendo.

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip è finalmente iniziata. Seppure manchi pochissimo alla fine di questa quarta edizione, c’è sempre grande euforia ed entusiasmo nel seguire le avventure di tutti i ragazzi rimasti in gioco. Certo, il periodo che stiamo vivendo non è affatto uno dei migliori. Ed è per questo motivo che, così come la settimana scorsa, anche per questa puntata, Alfonso Signorini ha voluto tenere un discorso davvero da brividi. Per salutare i gieffini, infatti, il padrone di casa ha utilizzato un modo del tutto insolito. E, soprattutto, delle parole davvero emozionanti. Che, senza alcun dubbio, avranno impressionato tutti i telespettatori a casa. Ecco, siete curiosi di sapere cosa è accaduto nel minimo dettaglio? Tranquilli, ve lo sveliamo immediatamente.

GF Vip, le parole emozionanti di Alfonso Signorini sull’emergenza Coronavirus

Per la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha pensato ad un inizio diverso dal solito. Come ben sapete, la situazione in cui riversa il nostro Paese da diverse settimane non è affatto facile. Ed è proprio su quest’argomento che il padrone di casa, appena salutati i coinquilini, ha detto delle emozionanti parole. Dopo aver spiegato del profondo contrasto che c’è tra quello della natura, siamo quasi in primavera, e quello che la nostra penisola sta vivendo per l’emergenza Coronavirus, il direttore di Chi ha tenuto un discorso davvero da brividi. Alfonso, infatti, non soltanto ha paragonato la casa del Grande Fratello Vip, così come tutte le altre case di tutti gli italiani, ad un dipinto di un noto pittore francese che raffigura una casa completamente tenebrosa, ma con tutt’intorno un’atmosfera gioiosa, ma ha mostrato anche la foto che, su tutti i social, sta facendo il giro. Ovvero, quello di un bambino nato nell’ospedale di Niguarda. Completamente girato di spalle, il bebé ha indosso un pannolino con scritto ‘Andrà tutto bene’.

Ecco. Sono proprio queste le immagini che fanno sciogliere tutti. E che permettono ad Alfonso Signorini di esprimere delle parole davvero emozionanti. ‘Non ci chiediamo dove sia stata fatta la foto, perché lui è la vita. E la vita, alla fine, trionfa sempre’, dice il padrona di casa. ‘Questa è la nostra speranza. Alla quale, noi, voi e tutti quanti, dobbiamo aggrapparci’, conclude. Insomma, un messaggio che, dati i tempi che corrono, è davvero splendido.