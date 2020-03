GF Vip, Antonella Elia parla al telefono con il fidanzato Pietro Delle Piane: la promessa ‘piccante’ dell’attore alla showgirl.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è appena cominciata e non è mancato un riferimento da parte di Alfonso Signorini alla situazione che l’Italia sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. Il discorso del conduttore a inizio puntata è stato davvero emozionante e ha commosso tutti i concorrenti. Signorini ha spiegato che gli autori hanno deciso di tenere informati gli ‘inquilini’ di quello che accade all’esterno, vista la situazione. Ecco perché nei giorni scorsi tutti hanno avuto la possibilità di sentire al telefono i propri cari, per poter avere notizie dirette sul loro stato di salute e su quello che sta succedendo fuori. Valeria Marini ha sentito sua madre dopo tanti mesi e si è commossa nell’ascoltare la sua voce, così come Antonio Zequila con sua mamma, Sara Soldati e Andrea Denver con i loro genitori, e così via. Questa sera Signorini ha mostrato di nuovo il video delle telefonate avvenute in confessionale per sottolineare la grande emozione di tutti i concorrenti, e poi ha chiesto ad Antonella Elia cosa si fosse detta nel dettaglio col suo compagno Pietro Delle Piane: “Vuoi raccontare cosa ti ha detto il tuo fidanzato?”, ha chiesto il conduttore. La risposta di Antonella è stata piuttosto ‘imbarazzata’: ecco la promessa ‘piccante’ che Pietro le ha fatto.

GF Vip, la promessa ‘piccante’ di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: momento di ‘imbarazzo’ in diretta

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si è aperta con un emozionante discorso di Alfonso Signorini, seguito da un video che ha mostrato le telefonate dei vip con i propri cari. Anche Antonella Elia, come gli altri, ha avuto l’opportunità di sentire il suo compagno Pietro Delle Piane, e si è molto emozionata nel sentire la sua voce dopo tanto tempo. Questa sera Signorini le ha chiesto cosa si fossero detti in quella telefonata e la Elia si è trovata in ‘imbarazzo’: “Devo proprio dirlo?”, ha scherzato, prima di rivelare il contenuto della conversazione con il suo compagno. “Mi ha detto che quando uscirò mi cospargerà il corpo di miele”, ha ammesso Antonella, tra gli applausi e i sorrisi di tutti i presenti.

Ancora una volta la Elia e il suo fidanzato hanno mostrato di avere un rapporto molto passionale, cosa che era stata già evidente con il lungo bacio che si sono scambiati durante il loro incontro nella casa qualche settimana fa.