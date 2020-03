Verissimo, l’annuncio a sorpresa arriva sui social ufficiali della trasmissione di Canale 5.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche i palinsesti dei nostri canali tv. Molte trasmissioni sono state sospese, per dare maggiore spazio all’informazione e alla cronaca, ma anche per l’impossibilità di registrare nuove puntate. Tra le trasmissioni Mediaset cancellate momentaneamente c’è anche Verissimo, il seguitissimo talk del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. L’ultima puntata della trasmissione è andata in onda la settimana scorsa, senza pubblico. Dopo qualche giorno, l’annuncio di Mediaset della sospensione del programma. Ma i fan di Verissimo possono gioire: sui social ufficiali del programma, qualche ora fa, è apparsa una buona notizia. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Verissimo, l’annuncio a sorpresa arriva sui social: sabato in onda una puntata speciale

Verissimo è una delle tante trasmissioni sospese temporaneamente a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ultima puntata del talk con Silvia Toffanin è andata in onda lo scorso sabato e, in seguito, Mediaset ha comunicato che la trasmissione sarebbe stata sospesa, così come Domenica Live. Ma dai social di Verissimo arriva una buona notizia: sabato prossimo, 21 marzo 2020, andrà in onda una puntata speciale della trasmissione. “Verissimo non vi lascia soli”, si legge su Instagram. Alle ore 16.00, su Canale 5, saranno trasmesse alcune tra le interviste più belle dell’ultima edizione di Verissimo, tra quelle già andate in onda. Ecco il post apparso sulla pagina ufficiale del talk:

‘Appuntamento con le interviste più intense ed emozionanti di Verissimo’, è quello che si legge nella didascalia. Nel post in questione, appare la foto di Emma Marrone: l’intervista della cantante sarà, con ogni probabilità, tra quelle che rivedremo. Ma anche Francesco Totti e tanti altri. Non ci resta che attendere qualche giorno, per rivivere le emozioni più belle dell’ultima stagione di Verissimo