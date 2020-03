Amici 19, Nicolai a ruota libera: il ballerino svela un retroscena sugli altri concorrenti del famoso talent.

Andrà in onda questa sera, su Canale 5, una nuova puntata di Amici 19. Il talent di Maria De Filippi è giunto alla sua fase finale, che si svolge, come ogni anno, nelle puntate in onda in prima serata. E manca sempre meno all’ultima attesissima puntata, dove scopriremo chi tra i concorrenti in gara si aggiudicherà la vittoria. La sfida si fa sempre più accesa: la competizione è alle stelle. Soprattutto tra i due ballerini ancora in gara, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Tra i due concorrenti la rivalità è davvero forte, ma, in particolare, Nicolai non sembra essere andato mai d’accordo proprio con nessuno, nella scuola di Amici. A tal punto che ha chiesto alla produzione di vivere da solo, in un’ala separata della casetta. Nelle ultime ore, il ballerino ucraino ha espresso le sue sensazioni, rivelando un retroscena sui suoi compagni di avventura. Scopriamo di cosa si tratta.

Amici 19, Nicolai a ruota libera: il retroscena sui concorrenti del talent

Nicolai contro tutti. No, non è un titolo di un film, ma è quello che si è verificato all’interno di Amici 19. Sin dall’inizio della sua esperienza in tv, Nicolai racconta di non essersi sentito ‘accolto’ dal resto del gruppo. Motivo per cui il ballerino si è isolato sempre di più. Il carattere di Nicolai, peraltro, non ha di certo aiutato tutti a migliorare la situazione, a tal punto che il ballerino ha chiesto, e ottenuto, di vivere da solo, in un’ala separata della casetta. Una scelta che, a quanto pare, ha fatto bene al ballerino, che ha dichiarato: “Adesso nella casa sto bene, non mi interessa stare con gli altri. Sono sempre stato con gente più grande di me, che ha saputo darmi insegnamenti”. Insomma, la rottura tra Nicolai e il resto dei concorrenti sembra davvero definitiva. Inoltre, il ballerino ha criticato anche alcuni comportamenti dei suoi ex coinquilini, lasciando intendere che non erano proprio ordinati: “Loro lasciano cose da mangiare sul tavolo, io no. Ho rispetto per queste cose. Ho cura della mia casa e delle mie cose.” Come sempre, Nicolai non le manda a dire!

Non ci resta che attendere questa sera per scoprire chi tra Nicolai e Javier vincerà l’attesissimo duello a cui ha dato vita proprio Javier, lanciando un guanto di sfida al suo ‘rivale’. Sarà una gara tutta da seguire! Appuntamento a questa sera, ora 21,30, su Canale 5!