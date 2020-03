Chiambretti positivo al Coronavirus, parla Iva Zanicchi: ‘Sta abbastanza bene’

Qualche giorno fa si è diffuso la notizia di Piero Chiambretti positivo al Coronavirus, adesso parla Iva Zanicchi: ecco come sta il conduttore.

È di pochi giorni fa la notizia della positività di Piero Chiambretti al Coronavirus. Proprio recentemente, infatti, si è venuto a sapere che il conduttore de La Repubblica delle Donne ha contratto il Covid-19 insieme a sua madre. E che, al momento, era ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino. Le sue condizioni di salute erano stabili e, fortunatamente, non affatto gravi. Tuttavia, a dare qualche rassicurazione in più a tal proposito è stata Iva Zanicchi. Che, tramite il suo canale social ufficiale, ha informato i suoi sostenitori di aver sentito telefonicamente il conduttore. Come sta, quindi, adesso Chiambretti? Ecco tutti i dettagli.

Chiambretti positivo al Coronavirus, parla Iva Zanicchi: come sta adesso

La Repubblica delle Donne, si sa, è un programma molto seguito dagli italiani e, soprattutto, ricco di ospiti davvero incredibili. È proprio per questo motivo che, appena diffusa la notizia della positività di Piero Chiambretti al Coronavirus, Serena Grandi ha svelato di essere stata recentemente sua ospite. E di essersi scambiati, addirittura, con il noto conduttore di Rete Quattro baci e abbracci. Ma non solo. Perché, come ben sapete, una delle ospiti fissi del programma è anche Iva Zanicchi. Che, recentemente, ha voluto rassicurare tutti i suoi sostenitori sia sulle sue attuali condizioni di salute che su quello di Chiambretti. Tramite un video condiviso sul suo canale social ufficiale, la fantastica cantante, infatti, non soltanto ha detto di stare bene e di stare, in quel momento, rastrellando il suo giardino, ma di aver anche sentito telefonicamente Piero.

In questo breve video social, come dicevamo precedentemente, Iva Zanicchi svela di aver sentito telefonicamente Piero Chiambretti dopo aver appreso la notizia di essere positivo al Coronavirus. E che, nonostante l’infezione da Covid-19, sta abbastanza bene. ‘Mando un saluto affettuosissimo a Piero Chiambretti che purtroppo ha il Coronavirus, ma sta abbastanza bene’, queste le parole della cantante per tranquillizzare tutti i sostenitori del conduttore televisivo.