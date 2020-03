Barbara D’Urso, altro video sulle mani: dopo averle lavate il tocco finale

Barbara D’Urso spunta su Instagram con un altro video sulle mani destinato a diventare virale: dopo averle lavate, il tocco finale. Cosa bisogna fare secondo la conduttrice di Canale 5

Il video di Barbara D’Urso è diventato virale su Instagram. Lo ricordate? Beh, l’abbiamo visto praticamente ovunque. In giorni di quarantena, in piena emergenza Coronavirus, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto dispensare ancora qualche consiglio sull’argomento ‘mani’. E’ tornata, infatti, con un video in cui propone le ‘regole del lavaggio’, aggiungendo qualcosa in più. Un piccolo tocco che, in un periodo come questo, come lei stessa ci mostra, le mani vanno anche curate. E sapete perché? Ecco, ce lo spiega la nostra Barbara.

Barbara D’Urso: “Dopo aver lavato le mani…”

Non dobbiamo fermarci al lavaggio delle mani: Barbara D’Urso ci consiglia di trattarle anche con un po’ di crema. Bisogna stare attenti perché in questo periodo in cui le laviamo così spesso, tendono a seccarsi ed a screpolarsi. Vediamo insieme il suo messaggio:

“Volevo darvi un piccolo consiglio. Sono nel bagno del mio camerino, ho sciacquato bene le mani. Le asciugo bene bene. E siccome poi queste povere mani lavate 300 volte al giorno diventano secche, metteteci un po’ di crema, quella da un euro va bene”. E poi, con tanta simpatia, se ne passa un po’ anche sul collo, per non farsi mancare nulla. Insomma, anche questo video ha tutte le carte in regola per fare il giro del web in pochi minuti. Infatti, manco a dirlo, dopo qualche secondo arrivano già decine e decine di commenti. Nel post appena pubblicato anche un nuovo invito a restare a casa: “Io sto andando a casa, voi, mi raccomando, restateci”.

‘Copiata da Google’

La home page di Google, oggi, ha offerto dei consigli in modo molto carino sul lavaggio delle mani. Così, sul web sono spuntati tantissimi titoli in cui si legge che Google ha copiato la D’Urso. La conduttrice, divertita, ha riportato tutto nelle proprie storie Instagram.