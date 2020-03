Natalia Titova, Amici 2020: la foto di 20 anni fa lascia senza parole

L’incredibile foto di Natalia Titova, insegnante di Amici 2020 di 20 anni fa: i followers sono senza parole.

Tra i professori di Amici di Maria De Filippi, c’è sicuramente una donna dalle mille risorse, sposata con uno degli sportivi considerati tra i più belli d’Italia. Stiamo parlando di Natalia Titova, sposata con Massimiliano Rosolino, conosciuto sul set di Ballando con le Stelle. La donna, dopo ormai moltissimi anni che è arrivata in Italia, ha trovato il suo posto “nel mondo” partecipando a tanti programmi televisivi come quello di Milly Carlucci, sicuramente, ma ora anche come insegnante nella scuola di Maria De Filippi. Sui social però è stata pubblicata una foto di Natalia da giovanissima e ha lasciato i fan senza parole.

La foto di una giovanissima Natalia sconvolge il web

Natalia ha iniziato la sua vita da ballerina da piccolissima. Già a 3 anni infatti saliva sulle punte e ballava. Quando dalla Russia è arrivata in Italia? Circa 20 anni fa e la Titova ha proprio celebrato quell’anniversario con una foto che la ritrae giovanissima. “Così sono venuta in Italia 20 anni fa!!!!! E adesso la mia vita PIENA DI COLORI!!!!!!”. Lo scatto, infatti, è in bianco e nero, ma Natalia sembra non essere invecchiata affatto. Bellissima, fisico mozzafiato e un caschetto corto con frangetta super 90’s. Insomma, la Titova era bella allora ed è bella ancora adesso!

Il successo della Titova in Italia

La popolarità di Natalia, in Italia, arriva nel 2005 partecipando proprio a Ballando con le Stelle. Tanti i successi sia prima che dopo la sua partecipazione al programma, ma sicuramente ricordiamo il trionfo nel 2009 nel programma della Carlucci in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia. Proprio nel programma conosce Massimiliano Rosolino e tra i due inizia questa bellissima storia d’amore. Nel 2011, incinta decide di non partecipare al programma ma diventa insegnante di Ballerini per una notte. Dopo la nascita del figlio torna a Ballando con le Stelle fino al 2014. Nel 2015 viene chiamata come insegnante di danza latinoamericana di Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una storia d’amore col collega, Simone Di Pasquale, e poi si è legata con Rosolino dal quale ha avuto due figlie Sofie Nicola e Vittoria Sidney.