Diletta Leotta ‘becca’ il fidanzato e lo riprende proprio in quel momento: cosa stava facendo Daniele Scardina, video imperdibile su Instagram.

Diletta Leotta è davvero amatissima e molto seguita, in tv come sui social. La giornalista e conduttrice sportiva è una grande professionista, ma soprattutto è una bellissima donna, il che la rende particolarmente apprezzata dal pubblico. Capelli biondi, occhi castani e lineamenti delicati fanno di lei una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Per non parlare del suo fisico mozzafiato, che fa girare la testa a tantissimi uomini. Sempre molto attiva e presente sui social, la conduttrice conta ben 6 milioni di followers sul suo profilo Instagram e li ‘delizia’ quotidianamente con foto e video che mettono in evidenza le sue forme esplosive. Ma non solo. Diletta utilizza i social anche per condividere e raccontare la sua vita quotidiana. In questi giorni di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, la Leotta è in casa come tutti e si divide tra lo smart working e tante altre attività, tra cui la cucina. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato delle storie in cui è intenta a preparare una carbonara insieme a suo fratello. A un certo punto, però, riprende anche il suo fidanzato, ‘beccandolo’ mentre è impegnato in una ‘particolare’ attività: ecco il video imperdibile.

Diletta Leotta riprende il fidanzato e lo ‘becca’ in quel momento: ecco cosa stava facendo

Diletta Leotta è fidanzata ormai ufficialmente con il campione di pugilato Daniele Scardina. I due solitamente sono molto riservati sulla loro vita privata e si mostrano poco insieme sui social, anche se hanno più volte sottolineato l’importanza della loro storia. Poco fa la conduttrice ha pubblicato un video davvero imperdibile su Instagram in cui riprende proprio il fidanzato mentre è intento in una ‘particolare’ attività. I due sono ‘bloccati’ in casa per l’emergenza Coronavirus che sta costringendo tutti alla quarantena forzata. In casa con loro questa sera c’è anche il fratello di Diletta, Mirko, come dimostrano le storie Instagram della conduttrice, che riprende se stessa e suo fratello mentre cucinano un’ottima carbonara con delle grandi uova di oca. Ma non è finita. Poco dopo infatti, Diletta si sposta in un’altra stanza: “Guardate un po’ cosa succede mentre noi cuciniamo?”, dice con ironia la giornalista, mentre davanti alla telecamera si vede il suo fidanzato che balla da solo la salsa, muovendosi anche piuttosto bene.

Il video è davvero divertente e anche se Scardina ha la testa coperta da un cappuccio, si riconosce chiaramente il suo fisico e il suo volto mentre si gira e balla da solo.