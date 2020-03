Clizia Incorvaia, “Ti rispondo così”: il gesto per Paolo Ciavarro lascia i fan senza parole; ecco il post che ha emozionato tutti.

Tra le coppie nate nella Casa del Grande Fratello, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è una delle più amate di sempre. Sì, perché i due concorrenti dell’edizione ancora in corso del reality di Canale 5 sono entrati nel cuore di milioni di telespettatori. Merito della loro dolcezza, e della purezza con la quale hanno vissuto il loro sentimento. Clizia e Paolo si sono avvicinati pian piano, rispettando l’uno i tempi dell’altro. Ma, oggi, i due gieffini non si nascondono più. E se Paolo continua a mandare messaggi alla sua Clizia direttamente dalla Casa, la Incorvaia risponde senza esitazione attraverso i social. Una serie di botta e risposta ‘da lontano’, che fa emozionare i fan. E, poco fa, Clizia ha pubblicato un nuovo post al miele, proprio per il suo Paolo. Anche questa, una risposta a un gesto del concorrente. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Clizia Incorvaia, “Ti rispondo così”: il gesto per Paolo Ciavarro emoziona Instagram

Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti ancora in gara al GF Vip. Nella Casa, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha ottimi rapporti con tutti, e sta vivendo un percorso davvero bellissimo. Ma una cosa è certa: non c’è un giorno che Paolo non dedichi un pensiero, un messaggio o una sorpresa alla sua amata Clizia. Poco fa, un nuovo gesto, che ha fatto davvero emozionare la modella: Paolo ha disegnato un cuore sulla parte alta del braccio, scrivendo all’interno ‘Cli’. Date un’occhiata:

Un gesto dolcissimo, quello di Paolo, al quale Clizia non ha esitato a rispondere. Con ben due post, che hanno fatto impazzire i fan della coppia. Ecco il primo:

“Ti rispondo così”, scrive Clizia come didascalia al suo post, dove mostra uno scatto davvero meraviglioso. Proprio come Paolo, Clizia scrive il suo nome in un cuore, sul suo braccio. In un’altra foto, la Incorvaia pubblica un dolcissimo zoom del finto tatuaggio:

I post sono stati letteralmente invasi dai commenti dei fan, che sono sempre più innamorati di questa coppia. Che non vede l’ora di riunirsi. La finale del GF Vip è sempre più vicina. Riuscirà Paolo a vincere questa edizione del reality di Canale 5?