La prima foto su Instagram dello chef Damiano Carrara è del 2016 e lui è giovanissimo.

È il 28 gennaio 2016 quando approda su Instagram un volto bellissimo. Un ragazzo giovane, volto pulito, ben curato, con la divisa dell’Italia taggato nella pasticceria Carrara in America. Si tratta del proprietario, Damiano Carrara, oggi chef pasticcere tra i più amati di tutta Italia e non solo. La foto è esplicativa, ma nasconde dei segreti! Dietro a quel bel volto acqua e sapone, infatti, sappiamo che c’è di più e nonostante la sua riservatezza qualcosa siamo riusciti a carpire!

La prima foto di Damiano Carrara sui social

Damiano Carrara, vive ormai diviso tra Los Angeles, Lucca, Milano e Roma. Una vita fatta di aerei e di viaggi di qua e di là per la sua carriera televisiva, ma anche per gestire le sue numerose pasticcerie. In Italia è diventato famoso come giudice di Bake Off, e poi di Cake Star con Katia Follesa, ma all’estero aveva il suo giro di pasticcerie e, per di più, di successo. La foto di Damiano da giovane fa sorridere. Sono passati pochi anni, ma si vede che il ragazzo del 2016 nel giro di quattro anni ha fatto della strada ed è assolutamente cresciuto e maturato. Sappiamo che, prima di questo momento immortalato dalla foto, ad esempio, Damiano era pieno di piercing. Lo ha svelato lui stesso. Ne aveva ovunque anche in faccia e lo ha raccontato lui stesso in diverse interviste. Ad un certo momento, presupponiamo per il lavoro, ha deciso di togliere tutto e di “ripulirsi”. Il risultato è quello che conosciamo tutti, un bellissimo pasticcere con l’accento toscano che fa impazzire il web.

Fuori Menù: il nuovo programma dello chef

Per chi quindi volesse vedere di persona la bellezza dello chef Damiano Carrara, può farlo comodamente in televisione e, dal 9 aprile anche su Food Network con il programma in Prima Visione, Fuori Menù.