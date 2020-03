Quando tornerà in onda Uomini e Donne? Raffaella Mennoia rompe il silenzio attraverso le sue Instagram stories.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche la programmazione dei nostri canali tv. Molti programmi sono stati momentaneamente sospesi, fino a data da destinarsi. Tra questi, anche l’amatissimo Uomini e Donne, interrotto bruscamente. Si, perché, in un primo momento, era stato annunciato che la trasmissione di Maria De Filippi sarebbe andata in onda con tutte le puntate registrate fino a quel momento. Così’, però, non è stato e, a partire da questo lunedì, Uomini e Donne non è andato in onda, scatenando anche un bel po’ di polemiche sul web. Al suo posto, Canale 5 ha scelto di trasmettere una serie di film. Ma la domanda che in tanti si pongono è: quando tornerà in onda Uomini e Donne e cosa ne sarà delle coppie che si stavano conoscendo? Ebbene, Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro della De Filippi, ha provato a rispondere a queste domande attraverso il suo profilo Instagram. Ecco le sue parole.

Quando tornerà in onda Uomini e Donne? Raffaella Mennoia non ha buone notizie per i fan

Quando tornerà Uomini e Donne? “Boh!”. È stata questa la prima, spontanea, risposta di Raffaella Mennoia ai fan della trasmissione. L’autrice tv ha pubblicato alcune stories su Instagram, in cui racconta di ricevere tante domande dei fan riguardo il futuro del programma tanto amato. Un futuro, a quanto pare, davvero incerto. “Avevamo anche delle puntate ancora da mandare che non sono andate in onda. Stiamo un tutti un po’ così, anche i ragazzi che partecipano al programma, tronisti, corteggiatori, corteggiatrici. Tutti se lo chiedono…”. Insomma, le parole della Mennoia lasciano intendere che, per il momento, neanche loro sanno bene cosa accadrà. Nessun cenno alla possibilità di vedere su Witty Tv le puntate registrate e non ancora mandate in onda. Una voce trapelata negli ultimi giorni, infatti, parlava di una possibile trasmissione delle puntate sul canale web di Maria De Filippi. Ma, a quanto pare, non sarà così. Bisognerà quindi attendere l’evolversi della situazione per scoprire cosa accadrà al seguitissimo programma di Canale 5.

Nel frattempo, Raffaella Mennoia e tutti gli autori di Maria De Filippi sono impegnati con le ultime puntate di Amici 19. Il serale del talent show è ancora in corso e l’attesissima finale è sempre più vicina. Rimandato, invece, il nuovo format Amici All Star, la gara tra tutti gli ex concorrenti del talent, che sarebbe dovuta partire proprio al termine della diciannovesima edizione.