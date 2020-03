Amici, Vessicchio assente alla puntata di ieri sera: svelato il motivo in diretta e come sta ora il direttore d’orchestra e giudice della Var nel programma

Questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine e nelle ultime due settimane abbiamo visto numerosi cambiamenti all’interno del programma, in primis a causa dell’arrivo del Coronavirus nel nostro paese. Il talent più seguito e amato della televisione Italiana, ovviamente ha subito delle importanti variazioni. La prima è stata sicuramente l’assenza del pubblico in studio, che durante le esibizioni animava la situazione e incoraggiava i ragazzi sul palco. Altra variazione non da poco è stata certamente l’impossibilità dei ballerini di ballare in coppia o in gruppo. Qualche piccola variazione anche nella giuria, con la sostituzione di Loredana Bertè. Anche ieri sera il giudice, infatti, era assente ed è stata sostituita prima da Christian De Sica e poi da Alessia Marcuzzi. Grande assente della serata è stato anche Beppe Vessicchio. La conduttrice ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulla sua assenza, spiegando in diretta le motivazioni.

Bebbe Vessicchio assente ad Amici 19: svelato il motivo in diretta

Ieri sera l’assenza di Beppe Vessicchio ha preoccupato e non poco i fan del direttore d’orchestra. Dopo l’entrata in studio la padrona di casa, Maria De Filippi, ha salutato prima la giuria interna formata dai sei professori: Stash, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini. Poi è stato il turno della giuria esterna, formata da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi, al posto di Loredana Bertè. Quando si è passati alla Var, con gran sorpresa al posto di Beppe Vessicchio vi era Adriano Pennino, volto già noto e amato nello studio di Amici. Mentre per Loredana Bertè l’assenza era dovuta all’emergenza sanitaria, poiché l’artista vive a Milano, per Vessicchio il motivo è stato un altro. La De Filippi, ha spiegato che il direttore d’orchestra ha avuto qualche piccolo problema fisico, e per questo motivo non avrebbe presenziato al serale. Ha immediatamente tranquillizzato tutti dicendo che il problema accusato da Vessicchio è dovuto al ginocchio e non all’emergenza che stiamo vivendo nell’ultimo mese.

Il dispiacere è stato ovviamente visibile da parte di tutti, ma anche il sollievo di sapere che ha un fastidio passeggero e lieve. Non ci resta che aspettare la semifinale della prossima settimana per capire se tornerà in studio oppure avrà bisogno di altro riposo.