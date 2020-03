GF Vip, Sossio in finale: un concorrente non accetta le decisione del pubblico e commenta “Non lo riesco a digerire”.

Manca sempre meno al traguardo finale del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini terminerà prima, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha sconvolto il nostro Paese. E, in ragione della chiusura anticipata, durante la scorsa puntata del reality abbiamo assistito a una doppia eliminazione e, a sorpresa, all’elezione del primo finalista ufficiale di questa edizione. Un verdetto che arrivato grazie a un ‘televoto lampo’, aperto e chiuso da Signorini durante la serata. Il pubblico ha deciso così: è Sossio Aruta il primo finalista del GF Vip, essendo stato il più votato tra Valeria Marini, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. Un verdetto che ha fatto impazzire di gioia Sossio, ma non ha convinto proprio tutti. A distanza di qualche giorno dalla diretta, infatti, c’è chi non è ancora molto convinto del meccanismo di questo televoto. E, in particolare, non riesce a ‘digerire’ la decisione del pubblico di mandare Sossio in finale. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, Sossio in finale: un concorrente non lo accetta, “Non lo riesco a digerire”

Sossio Aruta è il primo finalista del GF Vip 4. A stabilirlo è stato un televoto lampo, aperto da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del reality, in onda mercoledì sera. Una notizia che non ha rallegrato proprio tutti. Antonio Zequila, ad essempio, non sembra molto contento della decisione del pubblico e, in una chiacchierata con Licia, esprime le sue perplessità: “Io non ho mai capito in queste votazioni lampo, quante persone votano. Una cosa è votare una settimana, c’è chi ti ama, chi non ti ama.. Invece in quella lampo, se uno sta un attimo al bagno…”. Il concorrente sottolinea come, nelle votazioni lampo, possano esprimere la loro preferenza solo i concorrenti che, in quel momento, sono davanti alla tv. Mentre, nel televoto che dura una settimana, c’è più tempo. Anche Licia Nunez è d’accordo con Antonio, che aggiunge: “Sarei curioso di vedere la percentuale…Il fatto che Sossio abbia più voti di te, io bah!“. Zequila non riesce a spiegarsi come Sossio possa avere avuto più voti di Licia e, quindi, essere in finale: “Sono curioso di questa cosa, è una cosa che non riesco a digerire!”. Insomma, ad Antonio proprio non va giù che il suo ‘rivale’ nella leadership della Casa sia già in finale!

Riuscirà Antonio Zequila ad accedere, anche lui, all’attesissima finale del reality? Manca davvero poco per scoprirlo. Appuntamento a mercoledì prossimo, per una nuova ricchissima puntata del GF Vip. Voi per chi fate il tifo?