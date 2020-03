Amici, chi sono i 5 semifinalisti di questa edizione: ecco i concorrenti che sono passati alla prossima puntata e il nome dell’eliminato.

Questa sera è in onda la quarta puntata di Amici, l’ultima prima della semifinale. In studio ci sono ancora 6 concorrenti, ma solo cinque passeranno alla prossima puntata. Tre i giudici, come sempre, solo che Loredana Berté ancora una volta non ha potuto essere in studio perché ha preferito non lasciare Milano vista l’emergenza Coronavirus. Al suo posto Alessia Marcuzzi, che Maria De Filippi ha scherzosamente annunciato come “una donna molto severa”. La puntata si divide in 4 gironi e al termine di ognuno viene eletto un semifinalista. “I due che rimarranno alla fine si giocheranno l’accesso alla prossima puntata”, ha spiegato all’inizio Maria De Filippi. Chi sono i 5 semifinalisti eletti a fine serata? Scopriamolo insieme.

Amici, chi sono i 5 semifinalisti e chi è stato eliminato nella quarta puntata

La puntata di questa sera di Amici si divide in 4 gironi, ognuno dei quali vede il passaggio direttamente in semifinale per il primo classificato. Nel primo girone si sono esibiti tutti i 6 concorrenti in gara. Gaia è stata la prima ed è rimasta in vetta alla classifica fino all’ultima esibizione, quella di Nyv, che ha superato tutti e si è piazzata al primo posto ottenendo così la prima maglia argentata della serata. Un momento davvero speciale per la cantante, che subito dopo l’elezione ha avuto la possibilità di parlare con sua sorella in diretta, sciogliendosi in lacrime. Il secondo girone, al termine, ha visto un ‘ex aequo’ in vetta alla classifica tra Javier e Nicolai, che si sono esibiti di nuovo. Il ‘duello’ è stato vinto dal ballerino cubano, che è passato in semifinale. Ma è passato poco tempo prima che anche Nicolai ottenesse la maglia d’argento. Il ballerino, infatti, ha vinto il terzo girone e ha potuto sedersi accanto a Nyv e Javier sulla poltrona verde. Dopo il quarto girone, è stata Gaia a prendere la maglia per la semifinale.

Chi sarà l’ultimo semifinalista tra Jacopo e Giulia? E chi, invece, dovrà lasciare per sempre la trasmissione?