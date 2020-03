Oriana Sabatini è la fidanzata da due anni di Paulo Dybala, attaccante della Juventus: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla modella, cantante ed attrice argentina classe ’96.

Oriana Sabatini è la fidanzata di Paulo Dybala, il noto calciatore attaccante della Juventus e della nazionale argentina. I due si sono conosciuti tramite un messaggio su Whatsapp: la giovane raccontò in un’intervista al settimanale ‘Gente’ di aver ricevuto un messaggio da lui. Ha confessato al giornale però di non sapere lui chi fosse, lo chiese al suo papà. Oriana ha le idee chiare sull’amore: l’unico suo ‘principe azzurro’ è il papà, svelò a ‘Gente’. Lei è argentina, come la sua dolce metà: di professione è una cantante, attrice e modella. Ha aperto il concerto nel 2017 non solo dei Coldplay ma anche di una grande star americana, Ariana Grande! Curiosi di scoprire qualcosa in più su lei? Vi sveliamo la sua biografia.

Chi è Oriana Sabatini: età, carriera e la storia con Paulo Dybala

Oriana Gabriela Sabatini è nata a Buenos Aires il 19 aprile del ’96: è un’attrice, modella e cantante argentina. Suo papà è Osvaldo Sabatini, attore argentino ed imprenditore, mentre la sua mamma è Catherine Fulop, attrice venezuelana. Oriana è la nipote della famosa ex tennista Gabriela Sabatini. Nel 2017 è iniziata la sua carriera da cantante pubblicando il singolo ‘Love Me Down Easy’: in argentina divenne un vero e proprio successo. A maggio 2017 la giovane ha aperto il concerto della star americana Ariana Grande, mentre a novembre dello stesso anno quello dei Coldplay. Ha recitato nel film ‘Perdida’ di Alejandro Montiel ed in alcune serie televisive argentine.

Nel 2018 è cominciata la sua storia d’amore con Paulo Dybala, noto calciatore, attaccante della Juventus: conosciuto anche come ‘La Joya’ ovvero ‘il gioiello’. Paulo è annoverato tra i talenti più promettenti della sua generazione.